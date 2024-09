España, en busca del gol perdido

En un país asociado a los buenos recuerdos como Suiza, donde nunca perdió España en once visitas, que saldó con ocho triunfos, pero con igualdad en un duelo recurrente en los últimos años, la selección campeona de Europa de Luis de la Fuente desea reencontrarse con el triunfo con el regreso de Rodri Hernández como general y retoques que mejoren el físico respecto al empate en Belgrado.



Aún no ha disputado un solo minuto con su club, el Manchester City. Apenas ha tenido pretemporada y está lejos de un afinado tono físico. Pero Rodri desea recuperar el mando de la selección con el brazalete de capitán. Lesionado en la final de la Eurocopa el pasado 14 de julio, está por despejarse la incógnita de su reaparición como titular o durante el transcurso del duelo en Ginebra.



El mismo escenario donde venció España en su última visita. En 2022, con Luis Enrique Martínez en el banquillo, para cambiar el rumbo de aquella Liga de Naciones que comenzó torcida con un solitario tanto de Pablo Sarabia. Posteriormente, Suiza conquistaría La Romareda y cortaría una racha de tres años y once meses sin derrota local de la Roja. Es uno de los triunfos del cuadro helvético en el historial. El primero, en el Mundial 2010, desató el camino al éxito de la generación dorada en Sudáfrica.



En ese espejo ya se mira la actual generación. Huyendo siempre de las comparaciones por la distancia entre nombres pero generando nuevas estrellas en el presente. Con la experiencia de Rodri y Dani Carvajal, que cumplió ante Serbia diez años como internacional. Añorando a Álvaro Morata, baja por lesión. Y un puñado de jóvenes futbolistas que aspiran a dejar un legado. Los Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo o Nico Williams.



Con las puertas siempre abiertas de la selección para nuevos talentos con Luis de la Fuente, que encuentra en Suiza una oportunidad para probar a Pepelu en el centro del campo o ver como encaja Óscar Mingueza como nueva alternativa al lateral derecho.



Estar "en pretemporada", como explicó tras el empate sin goles en la vuelta en Serbia tras el éxito de la Eurocopa, provoca que por el físico el seleccionador piense en introducir rotaciones. Futbolistas como Dani Vivian y Alejandro Grimaldo en la zaga, Pedri en la medular o Ferran Torres en punta, asoman con firmes opciones de titularidad.



El objetivo, encontrar solución a la falta de finura en la definición que dejó a España a cero frente a Serbia, con la necesidad de encontrar soluciones y que tengan continuidad en el partido, ante planteamientos defensivos de rivales que vuelven a respetar en exceso a una España campeona. Hasta 22 remates sin gol. Un aspecto a mejorar frente a Suiza con un nuevo punta que culmine las acciones por banda de Nico y Yamal.



Suiza, que empezó el jueves con mal pie su andadura en la Liga de Naciones al caer derrotada frente a Dinamarca (2-0), tendrá que afrontar el duelo contra España sin uno de sus principales referentes, el centrocampista del Bayer Leverkusen Granit Xhaka, quien fue expulsado en el minuto 87 por doble amarilla en Copenhague.



Según su entrenador, Murat Yakin, Suiza debe afrontar una gran renovación después de la retirada este verano de tres de sus grandes puntales durante años, el centrocampista Xherdan Shaqiri, el portero Yann Sommer y el defensa Fabian Schär, tampoco podrá contar frente a la Roja con Nico Elvedi, igualmente expulsado ante Dinamarca.



El puesto de Xhaka podía ocuparlo Denis Zakaria (AS Monaco), mientras que la expulsión de Elvedi podría propiciar la entrada del defensa del Sturm Graz Gregory Wüthrich, convocado por primera vez con la "Nati" para los partidos de este semana y que ya debutó ante los daneses.



Los suizos, que junto a España fue una de las selecciones que mejor fútbol desplegó en la reciente Eurocopa, han jugado en 25 ocasiones contra España, de las que 17 se han saldado con victoria española, seis con empate y sólo dos con triunfo helvético.



Curiosamente, las dos victorias de Suiza contra España se produjeron en torneos que la Roja acabaría ganando: el Mundial 2010 (0-1 para los helvéticos) y la anterior edición de la Liga de Naciones (1-2 en La Romareda).



- Alineaciones probables



Suiza: Kobel; Rodríguez, Akanji, Wüthrich; Aebischer, Zakaria, Freuler, Widmer; Vargas, Embolo y Rieder.



España: Raya; Carvajal, Vivian, Laporte, Grimaldo; Rodri, Aleix García o Pepelu, Pedri; Lamine Yamal, Iñaki Williams y Ferran Torres.



Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia).



Estadio: Stade Ginebra.



Hora: 20:45.

