Tamara Falcó hace balance de su relación con Íñigo Onieva

Esta noche comienza 'Got Talent España' en Telecinco y lo hace con Tamara Falcó en la mesa del jurado. Una nueva incorporación en el programa que va a dar mucho que hablar ya que no estamos acostumbrados a ver a la hija de Isabel Preysler juzgar actuaciones.

Este viernes, 6 de septiembre, pudimos ver a Tamara en la presentación del formato y le preguntamos como ha sido la experiencia de estar como jurado: "Yo cuando voy a un show, decido si me ha gustado o no me ha gustado, ¿no? Y esos son los criterios que he utilizado. Me ha sorprendido, me ha parecido increíble, difícil de hacer".

También nos habló de cómo ha sido este primer año de matrimonio con Íñigo Onieva y, con la naturalidad que siempre desprende, nos confesaba que "peor no podía haber empezado la relación. Es muy difícil que fuera para abajo".

Eso sí, nos explicó que ahora mismo están en un momento maravilloso porque "Íñigo me saca de mi zona de confort y aunque pataleo bastante, porque a mí me encanta estar en mi zona de confort, he tenido unas experiencias increíbles como han sido estos viajes y hago cosas de aventura que nunca habría hecho y me encanta despertarme abrazada por las mañanas. Es una gozada, pese a lo que diga mi fisio que es malísimo para el cuello me da igual. La verdad es que me gusta mi vida con él".

En cuanto al verano, la hija de Preysler nos confesó que "nos ha salido redondo" aunque al principio pensaron "menuda caca, porque después de tu luna de miel, todo parece que va a ir para abajo, ¿no? Y al final hemos ido de una cosa con la otra con la otra, y nos íbamos pellizcando, pero nos está saliendo así de bien el verano. La verdad es que muy contentos".

Ahora que se ha estrenado como jueza en 'Got Talent', Tamara recordó que "el mundo del espectáculo me llama la atención por mi tío Julio" porque "yo tenía la suerte de crecer entre bastidores, de que las chicas que llevaba tío Julio para cantar, pues me dormían porque terminábamos a las mil y entonces yo recuerdo siempre el backstage, de hecho, es una de las cosas que Íñigo siempre se ríe, porque yo de alguna forma siempre termino en el backstage, es donde me siento cómoda".

Por último, ahora que ha conseguido un equilibrio en todos los aspectos de su vida, nos expresó sus ganas de ser madre, asegurando que "si se da yo feliz, siempre lo digo".

