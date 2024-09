Seis afectados por inhalación de humo por un incendio en el bajo de un edificio en Ibiza

Un total de seis personas han tenido que ser evacuadas a Urgencias del hospital Can Misses la madrugada de este sábado a causa de un incendio en un local de un edificio de seis plantas en la ciudad de Ibiza, ha informado el SAMU 061.



En torno a las 1:55 horas, los servicios de emergencias han sido alertados de que salía mucho humo y de que había una persona atrapada en un local situado en el número 22 de la calle Juan de Austria, han explicado desde el Parque Insular de Bomberos.



Cuando han llegado los efectivos, el incendio ya estaba avanzado, con humo y llamas que se extendían por el pasaje afectando tanto a la escalera del edificio de viviendas como a los locales anexos.



Los bomberos han comenzado la búsqueda de personas atrapadas a la vez que apagaban el incendio, y una vez liberada de humo la escalera del inmueble se ha procedido a la evacuación del mismo.



Los sanitarios del 061 han atendido a 19 personas, de las que seis han tenido que ser trasladas a Can Misses por inhalación de humo e intoxicación por monóxido de carbono. “Ninguno de los afectados estaba en situación crítica”, han precisado desde el SAMU 061, que ha desplazado cuatro ambulancias hasta el lugar del siniestro.



Una vez que los efectivos han logrado apagar el fuego, han empezado a ventilar el local incendiado y el resto de locales afectados, y también a buscar posibles víctimas, aunque sin lograr hallar a la persona que supuestamente estaba atrapada en el local donde empezó el fuego.



Esta persona finalmente ha aparecido por su propio pie y no ha obedecido la orden de no entrar al local incendiado, por lo que ha tenido que ser sacado por la fuerza por agentes de la Policía Local.



Los bomberos también han sido alertados de que en una zona de oficinas del pasaje hay locales que se usan como viviendas, por lo que también han sido revisadas.



Tras asegurar la zona, los bomberos han autorizado a los vecinos a regresar a sus viviendas, excepto al habitante del local, donde una habitación ha quedado destruida por el fuego.



Este equipo ha tenido que interrumpir el suministro de agua y el de electricidad, de forma parcial, a causa de los destrozos causados por el incendio.

