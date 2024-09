Córdoba-Málaga: duelo andaluz entre dos ascendidos con comienzos opuestos

El Córdoba y el Málaga, dos recién ascendidos a LaLiga Hypermotion, dirimen este sábado en el Nuevo Arcángel el primer duelo andaluz de la temporada en la Segunda División, marcado por las urgencias de los blanquiverdes, colistas con un punto, y el buen arranque de los malacitanos, sextos con 5, ante el comienzo opuesto de ambos.



El equipo cordobesista no ha arrancado con buen pie en su retorno a Segunda División, tras cinco campañas de ausencia del fútbol profesional, y está obligado a mejorar sus prestaciones para intentar estrenar su casillero de victorias después de un mal inicio con dos derrotas, ambas a domicilio, y un empate, frente al Burgos (2-2) en su anterior encuentro en casa.



Los de Iván Ania plantearon un buen juego, sin resultado favorable, ante Mirandés y Burgos, aunque el último partido disputado en Elche destapó graves carencias tanto ofensivas como defensivas que dieron pie a una merecida derrota (3-1) que pudo ser mucho más abultada.



Las intentonas de los blanquiverdes durante los últimos días de mercado por atraer refuerzos no acabaron por fructificar, dejándole así a Iván Ania una plantilla de 22 futbolistas en la que existen ciertas dudas en varias líneas, mientras que la dirección deportiva sigue peinando el mercado de jugadores libres para firmar un último fichaje.



No estará aún en la convocatoria el extremo hispanouruguayo Kuki Zalazar, en proceso de recuperación de una lesión muscular, aunque el centrocampista Isma Ruiz apunta a volver a vestirse de corto, por primera vez en la temporada, tras superar sus dolencias en una rodilla y haber entrenado esta semana con el grupo.



Mientras, el Málaga llega invicto al Nuevo Arcángel, gracias a dos empates y una victoria en las tres primeras jornadas que le han aupado a los puestos altos de la clasificación, al ser sexto con cinco puntos, y con el ánimo que le ha supuesto lograr su primer triunfo la pasada jornada al derrotar por 2-1 al Albacete.



El equipo malaguista, tras dos partidos seguidos en el estadio de La Rosaleda, vuelve a jugar de visitante como ya hizo en la primera jornada, en la que igualó a dos goles contra el Racing Ferrol, aunque esta vez acude a un campo como El Arcángel que no le trae buenas sensaciones, ya que en su última comparecencia perdió 1-0 en Primera RFEF.



A pesar de la clasificación del Córdoba y de las sensaciones ofrecidas, el Málaga tiene mucho respeto a su rival porque conoce las dificultades que se va a encontrar, con una alta presión y ritmo por parte del rival, y deberá mejorar en defensa, sobre todo en acciones a balón parado, para disminuir su cifra de goles encajados -4 frente a 5 anotados-.



El conjunto malagueño llega a esta cita con numerosas bajas al estar lesionados los centrocampistas Kevin Medina y David Larrubia, el defensa Víctor García y el delantero Julen Lobete, a quienes se ha unido el central Álex Pastor, sancionado.



Su técnico, Sergio Pellicer, tendrá que recomponer el equipo titular con el posible debut del reciente fichaje, el centrocampista francoargelino Yanis Rahmani, que podría actuar en la banda derecha, y la entrada en el lateral izquierdo de Dani Sánchez por Víctor García.



Además, el mediocentro Luismi Sánchez, tras debutar en la pasada jornada contra el Albacete, podría comenzar desde el inicio para ofrecer consistencia al centro del campo junto con Manu Molina.



- Alineaciones probables:



Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Marvel, Calderón; Isma Ruiz, Álex Sala; Carracedo, Jacobo, Ander Yoldi; Antonio Casas.



Málaga: Alfonso Herrero; Gabilondo, Nelson Monte, Einar Galilea, Dani Sánchez; Rahmani, Luismi Sánchez, Manu Molina, Cordero; Dani Lorenzo y Dioni.



Árbitro: Fuentes Molina (Comité Valenciano).



Hora: 21:00.



Estadio: El Arcángel.

