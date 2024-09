Pitingo aclara si está detrás de la compra de la finca Cantora

La futura y posible venta de Cantora es uno de los temas principales estas semanas aunque todavía sigue habiendo muchas incógnitas al respecto... ya que, como bien ha trascendido, la finca es propiedad de Isabel Pantoja y de su hijo, Kiko Rivera, y ambos tendrían que ponerse de acuerdo para deshacerse de ella.

A pesar de eso, parece que la tonadillera quiere venderla y empezar una nueva vida en Madrid, donde ya tiene vista una casa que visitaría la semana que viene para formalizar el contrato... pero, ¿quién podría estar detrás de la compra de Cantora?

Aunque nada es seguro, son muchas las especulaciones que ha habido a lo largo de estos días y, sorprendentemente, se ha señalado a Pitingo como uno de los posibles interesados... pero, ¿qué dice él?

Hemos hablado con el artista en el FesTVal de Vitoria, donde ha ido a presentar la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' y se sorprendía al preguntarle por ello: "¿Yo de Cantora? Pues ojalá. Ojalá yo pudiese comprar Cantora. Nada, si ha salido el titular lo dejo en el aire" y aclaraba que "si pudiese lo compraba claro, pero no, no soy yo".

También le preguntamos por Hiba Abouk, con la que comparte experiencia en los fogones y nos desvelaba que es una "gran compañera y muy buena persona", explicando que lo mejor del concurso es "conocer a gente maravillosa y luego poder aprender a cocinar no solo para cantar en mi casa, sino para dar de comer algo rico".

Después de haber coincidido en múltiples ocasiones con María Teresa Campos, el cantante quiso recordarla el día que se cumplía un año de su triste fallecimiento: "Era maravillosa, genial, única, muy buena persona, una persona sobre todo muy a mí me ayudó mucho, siempre que podía, siempre que sacaba un disco, me llamaba, me apoyó mucho. Un beso desde aquí al cielo".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es