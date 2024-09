Moreno, dispuesto reunirse con Sánchez pero no aceptará negociaciones bilaterales

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha garantizado este viernes que no va a aceptar negociaciones bilaterales con el Gobierno sobre la financiación autonómica ni tampoco "va a entrar en ninguna subasta ni blanquear las cesiones al independentismo", si bien ha sugerido que está dispuesto a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



En declaraciones a los medios tras la reunión en Madrid de los presidentes autonómicos del PP liderada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feiojoó, Moreno ha explicado que van a actuar "con responsabilidad y respeto institucional" y ha aclarado que eso significa que "va a hablar con todo el mundo y, por supuesto, con el presidente del gobierno, pero de lo que importa que es la solidaridad y la igualdad entre españoles".



De esta forma, el presidente de la Junta da a entender que está dispuesto a reunirse con Sánchez, quien ha manifestado que quiere recibir individualmente a los dirigentes regionales e impulsar un nuevo sistema de reparto con más recursos para todas las autonomías.



No obstante, Moreno ha dejado claro que no van a entrar "en ninguna subasta ni blanquear las cesiones al independentismo" como el cupo fiscal pactado con ERC y con el que Sánchez "antepone sus intereses particulares y la supervivencia política por encima del resto de los españoles".

