Serbia frena la racha triunfal de España

España perdió el gol en su regreso, 53 días después de alcanzar la gloria en la Eurocopa de mayor brillantez de su historia, en un duro encuentro en Belgrado ante Serbia, en el que emergió la figura de Lamine Yamal para hacer merecedora a la selección del triunfo con un segundo acto repleto de dominio, pero con una falta de acierto que frenó la racha de trece partidos oficiales venciendo de Luis de la Fuente.



Convertida en la selección a batir tras su perfecta Eurocopa, España reapareció con la dificultad de mantener un nivel de excelencia en un escenario distinto. La defensa de corona de la Liga de Naciones es el nuevo reto de una generación que quiere extender su dulce momento y el primer paso en Serbia, selección dura con cuentas pendientes por saldar tras la frustración del verano en Alemania, representaba cierta complejidad.



Sin Rodri al mando, ni Unai Simón en la portería y Morata en punta. Tres jugadores claves en la columna vertebral de De la Fuente que mantuvo la identidad del éxito. Intocables Nico Williams y Lamine Yamal, pese a llegar con un golpe, en las bandas. Con Dani Olmo inventando entre líneas con Fabián, creativos pero cortos aún de forma en el repliegue, donde España sufrió ante la velocidad serbia.



La falta de acierto, especialmente de Jovic, no castigó errores. Zubimendi no dio a basto en el repliegue cuando Serbia castigó la pérdida con velocidad. Con balón, pese a estar lejos del punto exhibido en la Eurocopa, se fue encontrando España. Sin sentir presión de unas gradas medio vacías para recibir al campeón. Carvajal, de estreno con brazalete de capitán, asomó con peligro por ataque para poner un centro de peligro en el primer aviso o enganchar una volea desde la frontal.



Y cuando entraban en acción Nico y Yamal, cambiaba el paso. Había perdonado Samardzic la primera transición en la que Serbia castigó a la espalda de Carvajal y Jovic la segunda de zurda al borde del área, cuando Yamal comenzó a atraer rivales y elegir bien las acciones.



A la falta de velocidad en la posesión, en la añoranza de Rodri, las pulsaciones subieron por los costados con desborde para dejar opciones de tiro a la segunda línea. Probó Zubimendi, a las manos de Rajkovic, y Fabián, que dejó una salida en contragolpe con túnel al rival, que perdonó España en superioridad de cinco contra tres, con un disparo final de Lamine a la espalda de un defensor que se lanzó para evitar el gol.



Fue Ayoze, el 9 elegido ante la baja de Morata, con el que se sentía en deuda Luis de la Fuente por su mala fortuna cuando se lesionó en los pocos minutos que tuvo ante Italia en la Eurocopa, el que más cerca estuvo del gol. Yamal conectó con Olmo y con velocidad, sin pensarlo, armó el disparo Ayoze para provocar la mejor parada de Rajkovic.



Fueron los momentos más atractivos de un partido que se rompió entre lagunas físicas de jugadores que no han tenido pretemporada. El intercambio de golpes con España lenta en el repliegue y agujeros en la medular. Cuando Jovic falló lo que jamás debe un delantero. Se quedó enganchado Carvajal y habilitó la posición del punta. Sólo ante Raya, en el área chica, para cruzar en exceso su disparo. Zivkovic también probaba al portero español.



No le interesaba ese partido a De la Fuente que ajustó piezas en el descanso. Provocó que España se adueñase del partido en el segundo acto. Serbia fue reculando hasta quedar encerrada, achicando balones, superada siempre por la inspiración de Yamal que se convirtió en el gran protagonista del encuentro.



Era el momento de rematar a Serbia pero faltó acierto o esa dosis de fortuna que siempre apareció en el éxito en momentos trascendentales. Inventó una falta repleta de picardía Yamal para servir en bandeja el gol a Carvajal que la enganchó al vuelo en el área chica. Había ido de menos a más España para dejar sin opción a su rival, alejada del área rival que ya no pisaría salvo en una arrancada elegante de Pavlovic que culminó sin acierto Ilic.



La dificultad se presentó para encontrar remates a los centros laterales. El toque aumentó en precisión, faltó disparo lejano y pese a que se rondó el gol, no se logró. Un testarazo de Le Normand tras córner, una gran falta de Grimaldo a la que voló Rajkovic, héroe local cuando evitó el gol de Yamal con una gran estirada. Ya había acariciado el joven extremo el palo, cuando cruzó su disparo con precisión y se topó con una gran intervención. La entrada de Joselu dio más opciones en punta pero el partidos se fue entre un remate de cabeza y la petición desesperada de penalti por un agarrón.



-- Ficha técnica:



0 - Serbia: Rajkovic; Nedeljkovic, Erankovic (Simic, m.46), Milenkovic, Pavlovic, Birmancevic; Sasa Lukic, Ivan Ilic (Mitrovic, m.85), Samardzic (Grujic, m.74), Zivkovic (Belic, m.62); y Jovic (Ratkov, m.74).



0 - España: David Raya; Dani Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella (Grimaldo, m.57); Zubimendi, Fabián (Pedri, m.76), Dani Olmo (Joselu, m.82); Lamine Yamal, Nico Willians (Ferran Torres, m.82) y Ayoze (Oyarzabal, m.57).



Árbitro: Serdar Gozubuyuk (HOL). Mostró cartulina amarilla a Erankovic (6), Birmancevic (44) y Belic (69) por Serbia; y a Ayoze (21), Carvajal (27), Yamal (41), Le Normand (59), Olmo (67) y al seleccionador De la Fuente (85) por España.



Incidencias: encuentro de la primera jornada del Grupo A de la Liga de Naciones, disputado en el Estadio Rajko Mitic. Se guardó un minuto de silencio por Zoran Petrovic, árbitro serbio.

