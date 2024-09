Canelo, el perro de Cádiz que ha inspirado un cortometraje sobre la lealtad

La historia de Canelo, el perro gaditano que esperó doce años en la puerta de un hospital de Cádiz la salida de su dueño, sin saber que éste había fallecido dentro, ha inspirado un cortometraje mexicano de animación que lo ha convertido en una "estrella" del séptimo arte y ejemplo de la lealtad de los animales.



Este can falleció en 2002 tras ser atropellado por un vehículo, después de pasar doce años a las puertas del Hospital Universitario 'Puerta del Mar' de Cádiz esperando ver a su dueño salir por la puerta.



Allí le dejaba su dueño cada semana, mientras él recibía un tratamiento médico de la dolencia que padecía. Hasta que en uno de esos ingresos, el hombre falleció.



Canelo siguió esperando a las puertas del hospital la salida de su amo durante doce años, hasta su muerte.



El personal del hospital, vecinos y viandantes le ofrecían alimento y cuidados, desde las frías noches de invierno hasta las sofocantes jornadas veraniegas de calor.



Incluso sufragaron los gastos de su vacunación e identificación para conseguir sacarlo de las dependencias municipales para animales a las que fue conducido en alguna ocasión al ser considerado vagabundo y que volviera al lugar en el que el perro se obstinaba en permanecer.



Veintidós años después de su muerte, la vida de Canelo ha cautivado a los responsables de la productora mexicana Animagic Studios, que han filmado un cortometraje de animación para recordar "una historia que merece ser contada", ha expresado, en declaraciones a EFE, el director de la película, Jordi Ayguasenosa.



La idea de realizar este trabajo audiovisual sobre el animal surgió al contar al resto del equipo la historia de Canelo y ver cómo “unos cuantos soltaron lágrimas de emoción”, ha apuntado Ayguasenosa



Licenciado en Animación Digital y Diseño de Interacción por la Universidad Iberoamericana de Puebla (México), el director del filme ha resaltado que, “a pesar de ser un vídeo animado, queríamos ser lo mas fieles a la ciudad y a Canelo”.



En el cortometraje se revive la época en la que vivió Canelo, “la moda que había, incluso el tipo de automóviles que se usaban, y en eso nos ha ayudado uno de nuestros animadores del equipo, Moncho, que es de Valencia, para hacer una investigación profunda”, ha señalado Ayguasenosa.



El cortometraje 'Canelo, el perro fiel' fue estrenado a finales de agosto después de haber pasado por varios festivales internacionales.



A nivel creativo, este proyecto utiliza principalmente la técnica de animación 2D tradicional, que tiene, ha afirmado Ayguasenosa, un “carácter muy artístico, ya que al dibujar entre 12 y 24 cuadros en cada segundo, se notan pequeñas imperfecciones que le dan muchísima vida al estilo”.



Para todos los personajes secundarios, “se ha utilizado la técnica de 'cut out animation' y se realizaron algunos escenarios con 'proyection mapping' en 3D para darle una sensación de profundidad”, ha explicado el responsable del corto, que ha resaltado la aportación propuesta por Alfredo Barajas, director de arte.



El corto es un homenaje a un can cuya vida es "un testimonio de la lealtad, el amor y la alegría que los perros traen a nuestras vidas" y cuya memoria también se conserva en la calle cercana al hospital en la que esperó a su dueño, bautizada con su nombre, y que conserva una placa que el Ayuntamiento de Cádiz, a instancias de los vecinos, le dedicó tras su muerte.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es