Serbia espera a los campeones de Europa en su regreso

La selección española vuelve a competir 53 días después de tocar el cielo futbolístico en Berlín, el 14 de julio en la final de la Eurocopa 2024, iniciando la defensa de la corona en la Liga de Naciones tras dos años repletos de gloria, con la visita a Serbia sin tres de sus grandes referentes: Unai Simón, Rodri Hernández y Álvaro Morata.



Tras volver a enganchar a todo un país a una selección que bordó el fútbol en una Eurocopa en la que firmó pleno de triunfos, derrotando en su camino al éxito a los rivales más poderosos, España regresa asegurando mantener intacta la ilusión y el hambre de éxito.



El mal de la 'barriga llena' no asoma entre los jugadores de Luis de la Fuente, que ya enfocan al Mundial 2026 como el siguiente gran reto y, antes, volver a triunfar en la cuarta edición de la Liga de Naciones, que inicia en un grupo con Serbia, Dinamarca y Suiza.



Los regresos tras los grandes éxitos no dejaron sonoros batacazos. Solamente perdió España en una ocasión, tras la conquista de la Eurocopa 1964, ante Portugal (2-1). En las conquistadas en 2008, con el relevo de Vicente del Bosque por Luis Aragonés, se ganó a Dinamarca (0-3) y en 2012 a Puerto Rico (1-2). La gran resaca de un Mundial, en 2010, dejó un empate frente a México (1-1).



Y así, con el objetivo de mantener ese nivel, pensando únicamente en extender una racha de nueve triunfos consecutivos de Luis de la Fuente, viaja España primero a Serbia y, posteriormente, a Suiza para las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones. La última vez que cosechó un mal resultado fue en un amistoso que sintió ganado, ante Brasil, con empate en el Santiago Bernabéu el pasado marzo, mismo mes en el que cayó en un partido que no jugó con la intensidad adecuada, ante Colombia en Londres.



En partido oficial, la selección dirigida por De la Fuente no cae desde el tropiezo en su segundo partido al mando de la absoluta tras dar el relevo a Luis Enrique en Escocia, en la segunda jornada de la fase de clasificación a la última Eurocopa. Un batacazo que se convirtió en punto de inflexión. Desde entonces ha conquistado Liga de Naciones y Eurocopa, asentando a futbolistas con mucho peso en el equipo y descubriendo jóvenes perlas que han sido decisivas, como Lamine Yamal.



Regresa en Serbia con varios cambios. Tras despedir con honores a Jesús Navas, el futbolista más laureado de la historia de la selección española. Prescindiendo de Nacho Fernández en defensa. Sin poder contar por lesión con Unai Simón y Álvaro Morata. Dando descanso a Álex Baena. Con caras nuevas como Óscar Mingueza para el lateral derecho o Pepelu en el centro del campo. Y con los regresos de Robert Sánchez, Pau Torres, Aleix García y Yeremy Pino tras una grave lesión de rodilla.



No apunta ninguno como titular en Belgrado, donde David Raya será titular en la portería. Todo apunta a que se mantendrá la defensa de la Eurocopa con Carvajal y la revelación Cucurella en los laterales más la pareja de centrales fija de De la Fuente, Le Normand-Laporte. La baja por sanción de Rodri, por sus cánticos aludiendo a Gibraltar en la celebración de la Eurocopa, da el relevo al mando a Martín Zubimendi.



Acompañado por Fabián -y puede que Pedri- si Dani Olmo pasa a jugar como 9. Si no lo hace, será Mikel Oyarzabal, el héroe de Berlín con el tanto que tumbó a Inglaterra y convirtió a España en la selección con más Eurocopas, cuatro. En los extremos los inseparables Yamal y Nico Williams, las jóvenes estrellas que dieron nuevos registros al fútbol de la selección para regresar a los tiempos dorados.



Mientras, Serbia se prepara para el partido de la Liga de las Naciones contra España este jueves en Belgrado centrada en la defensa y con motivación por jugar contra el campeón europeo para recuperar la confianza perdida por la debacle en la Eurocopa.



"No será nada fácil. Tenemos que encontrar juego propio, ante todo defendernos bien porque sabemos que a los españoles les gusta tener posesión de la pelota, cambiar los lados, buscar espacio", declaró este miércoles el zaguero Strahinja Pavlovic al diario deportivo Sportski zurnal.



"En el sentido defensivo debemos ser perfectos, y tenemos calidad para crear oportunidades y amenazas", indicó el jugador del italiano Milán.



Pavlovic espera el apoyo de las gradas, aunque reconoce el estado de decepción que tiene la afición debido al pobre resultado que consiguió la selección en la Eurocopa de Alemania, donde no superó la fase de grupos después de 25 años de ausencias en el torneo continental.



Empieza un nuevo ciclo Serbia a lo grande, recibiendo a España con máxima motivación en el mejor partido que pueden ver sus seguidores, con el objetivo de superar el grupo de élite acabando entre los dos primeros para jugar la ronda previa a la final a cuatro.



El seleccionador serbio, Dragan Stojkovic, no puede contar con jugadores clave como el atacante Dusan Vlahovic, por razones privadas que no han salido a la luz, así como el goleador Aleksandar Mitrovic y el centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, ambos lesionados. Una preocupación añadida para el técnico son, además, las molestias que arrastran el delantero Luka Jovic, el centrocampista Nemanja Maksimovic y el defensa Milos Veljkovic, que apuran sus opciones para disputar el partido.



La debacle en la Eurocopa ha desatado malestar en la cúspide del fútbol serbio, y el secretario general de la Federación del Fútbol (FSS), Jovan Surbatovic, fue destituido del cargo el martes, a dos días del partido contra España. Aseguró que la destitución se debe a que pidió responsabilidad por el fracaso en la Eurocopa y a su oposición a la prórroga del contrato con Stojkovic como seleccionador.



. Alineaciones probables



Serbia: Rajkovic; Milenkovic, Pavlovic, Srdjan Babic; Nedeljkovic, Zivkovic, Bormancevic; Sasa Lukic, Ivan Ilic, Samardzic; y Luka Jovic.



España: Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Iñaki Williams y Oyarzabal.



Árbitro: Serdar Gozubuyuk (HOL).



Estadio: Rajko Mitic.



Hora: 20:45.

