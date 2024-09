'La revuelta' de Broncano llega el lunes a TVE y recortará 20 minutos al Telediario

Tras meses de preparación y misterio, el próximo lunes 9 de septiembre David Broncano se estrena en TVE con 'La revuelta', un programa similar a 'La resistencia' pero con una vuelta de tuerca, que se emitirá a las 21:40 horas, recortando veinte minutos al Telediario 2 de La 1.



La estrategia de RTVE es que el programa de humor empiece antes que 'El hormiguero' de Pablo Motos, en Antena 3, y que el nuevo 'Babylon show', de Telecinco conducido por Carlos Latre, que comienzan al borde de las 22:00 horas, por lo que el Telediario de Marta Carazo perderá 20 minutos de duración.



Sin embargo, Broncano ha señalado en la presentación del programa en el FesTVal de Vitoria, que esa guerra de audiencias no le interesa mucho.



"Más que los resultados lo que me ha preocupado siempre es que el programa funcione, y en eso estoy tranquilo porque sé que va a ir bien. Otra cosa es que 'El hormiguero' haga un 75% de share y nosotros un 1%. Ahí sí que tendría miedo", ha señalado.



De hecho, la cadena asegura que tendrá en cuenta otras cosas, como su seguimiento en RTVE Play o en las redes al ver vídeos fragmentados. "No venimos a competir, sino a ofrecer algo diferente", ha dicho Agustín Alonso, delegado de Contenidos de RTVE.



'La revuelta' ha presentado oficialmente su nombre, cartel y logo y ha avanzado algunos (pocos) detalles sobre su formato y contenido.



Contará con el equipo de 'La resistencia', formado, entre otros, por Jorge Ponce, Ricardo Castella y Grison, así como los colaboradores habituales como Lalachus, Pablo Agudo, Antonio Resines, Pantomima Full o Valeria Ros.



El programa, producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, tendrá un estilo parecido al de 'La resistencia' de Movistar Plus+, aunque teniendo en cuenta que están en una franja horaria semiprotegida.



Broncano entrevistará a un invitado de primer nivel: deportistas, músicos o científicos, pero el protagonista también puede ser alguien sentado en la tercera fila del patio de butacas.



Como hasta ahora, su ubicación no cambia y se grabará en el Teatro Gran Vía de Madrid.

