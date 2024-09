La Junta acusa al Gobierno de tratar a los menores migrantes como maletas y pide ayudas

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha acusado al Gobierno central de mantener una política migratoria con "poca humanidad" y en la que trata a los menores no acompañados como "maletas", y ha reclamado que Andalucía sea declarada tierra fronteriza.



López ha hecho estas consideraciones, a preguntas de los periodistas, durante un acto en Granada en el que ha recalcado que Andalucía es una tierra muy solidaria que cumplirá con su compromiso de acoger a 30 menores migrantes no acompañados, de los que doce ya están en la región.



La consejera ha aclarado que la subvención de 35 millones aprobada por el Consejo de Ministros para que las comunidades autónomas atiendan a estos menores se enmarca en la acogida de 400 menores aprobada en la conferencia sectorial de Tenerife.



"Pero no hay ni un solo céntimo para los 515 menores que nos ha metido el Gobierno de España por la puerta de atrás en Andalucía", ha criticado López, quien ha añadido que el Ejecutivo no reconoce a estos niños pese a las peticiones de Andalucía en las conferencias sectoriales o por carta.



La consejera andaluza ha exigido al Gobierno que reconozca a estos menores y la financiación para atenderlos de manera adecuada, ya que a la comida, la ropa o la educación hay que sumar una atención sanitaria y psicológica.



"Hay mucha frialdad, muy poca humanidad y mucha demagogia", ha resumido López, que ha acusado al Gobierno de tratar a estos menores "como maletas".



"Los facturan en un avión como si fueran maletas y los sueltan en Andalucía, esa es la política que está llevando el Gobierno hasta el día de hoy", ha lamentado la titular de Inclusión Social, que también ha reclamado que Andalucía sea declarada tierra fronteriza por las pateras, muchas con menores, que llegan a la región.



Según López, la política migratoria es una cuestión de Estado en la que las comunidades autónomas están "dando la cara" pese a tener los recursos tensionados y por encima del cien por cien de la capacidad, por lo que ha pedido más coordinación, la implicación de la Unión Europea y trabajar en los países de origen.



La consejera ha detallado que doce de los 30 menores que acogerá Andalucía ya han llegado y otros ocho lo harán esta semana, aunque se trata de una previsión que puede cambiar si llega alguna patera con niños a la costa.



Ha apuntado también que el Gobierno no ha pedido como en otras ocasiones utilizar el albergue de Víznar (Granada) y que tampoco se ha definido en qué provincias estarán los menores porque el "dominó" para atenderlos a todos cambia con cada patera con menores, que obliga a reubicarlo todo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es