PSOE-A: El PP dice que Cataluña nos roba pero el que roba en Andalucía es Juanma Moreno

El PSOE ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz de no tener ningún interés en debatir sobre el modelo de financiación sino en confrontar con el Ejecutivo central, y ha advertido de que está cansado de oír que "Cataluña nos roba cuando el que nos roba en Andalucía es Juanma Moreno" con su estrategia de privatización.



En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha arremetido contra Moreno, a quien ha acusado de estar solamente dedicado a la confrontación cuando hay un acuerdo de 2018 del Parlamento autonómico en el que se recoge una propuesta de financiación andaluza que "sin duda, hay que actualizar" pero que debe servir de base.



Este acuerdo de 2018, firmado por todos los partidos excepto Ciudadanos, debe servir para que Moreno se reúna con el líder del PSOE-A, Juan Espadas, y una vez actualizado, sea la propuesta andaluza a la reforma del modelo, según ha explicado la dirigente socialista, algo que, en su opinión, no ocurre porque la dirección del PP "no quiere".



Mientras tanto, el presidente andaluz "sólo habla de Cataluña y de (Pedro) Sánchez" con el único objetivo, según Férriz, de "tapar la mala gestión" del Gobierno autonómico, aunque con esta actitud solo persiga que "volvamos a romper la convivencia y que haya un agravio entre los catalanes y el resto de españoles".



"Estamos cansados de esa retahila, de ese vodevil de 'Cataluña nos roba' cuando el único que nos roba se llama Juan Manuel Moreno Bonilla", ha dicho la portavoz socialista, quien ha puesto como ejemplo el "destrozo" de la sanidad pública, o la educación pública, con una estrategia de desviar el dinero a las empresas privadas.



Férriz ha considerado que Moreno "no quiere oír hablar" del acuerdo de 2018 porque el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, "no quiere" y porque probablemente esta propuesta "choca" con los intereses de otras comunidades del PP como Galicia o Madrid, pero ha advertido de que tiene la obligación de poner encima de la mesa la propuesta.



"No quiere sentarse a hablar de esta propuesta porque quiere hacer el cuento de la legislatura, el de la confrontación, y quedaría en evidencia ante su partido" ha subrayado Férriz, quien ha añadido que lo importante de la propuesta que se aprobó en 2018 era que quedaban "blindados" los servicios públicos.

