Podemos carga contra el PSOE por "colocar" a Escrivá en el Banco de España

PEl secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra el Partido Socialista por "colocar" al ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como nuevo gobernador del Banco de España, deslizando que "no es democráticamente higiénico".

Así lo ha declarado este miércoles en una entrevista en Radiocable, recogida por Europa Press, en la que también ha afirmado que el nombramiento de Isabel Perelló al frente del Poder Judicial no cambiará las cosas y que se está asistiendo a un nuevo "giro" del PSOE hacia "el carril derecho".

"Creo que no es democráticamente lo más higiénico, creo que no es lo más adecuado y, desde luego, nos parece que el nombramiento es un error", ha manifestado Fernández, recordando que no es la primera vez que el PSOE pone a un ministro al frente de alguna institución del Estado, dando como ejemplo el caso de la exministra de Justicia Dolores Delgado, que fue nombrada fiscal general.

Asimismo, ha criticado a los socialistas por tomar decisiones "de manera unilateral, sin consultar a sus socios de gobierno", y les ha acusado de buscar únicamente "colocar a sus peones y dar salida a sus miembros". Por último, ha reprochado al PSOE "enterrar completamente la legislatura progresista".

"NADA VA A CAMBIAR" EN EL CGPJ

Preguntado por la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Fernández ha lamentado que "nada va a cambiar" porque la renovación del órgano de los jueces la pactó el PSOE con el PP. Además, ha augurado que los vocales conservadores harán "lo que digan" los de Alberto Núñez Feijóo.

"La verdad es que no esperamos ningún cambio y lamentablemente el Poder Judicial va a seguir o controlado por la derecha o en situación de bloqueo permanente", ha concluido el portavoz de Podemos.

