Rusia denuncia que EE.UU. se involucra cada vez más en el conflicto el Ucrania

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció hoy que Estados Unidos se involucra cada vez en el conflicto en Ucrania y que por ahora nada indica que esta tendencia tenga un límite.



"Vemos la tendencia de que el grado de involucramiento de Estados Unidos en el conflicto en torno a Ucrania aumenta constantemente, y por ahora hay razones para suponer que esta llegará a un límite y no irá más allá", dijo Peskov a la prensa en Vladivostok, en el extremo oriente del país, según la agencia oficial rusa TASS-



Agregó que la Administración del presidente Joe Biden "participa directamente en conflicto ucraniano", continúa apoyando a Ucrania y, con ello, "provoca la prolongación del conflicto".



Peskov indicó que EEUU incluso no está a favor a de dar unos "mínimos pasos que sugieran la posibilidad de arreglo del conflicto por medios político-diplomático".



Según el portavoz, la política de Estados Unidos hacia Rusia no sufrirá cambios importantes tras las elecciones presidenciales de noviembre, independientemente de quién llegue a la Casa Blanca.



"Es evidente que difícilmente se producirán cambios de principio, pero puede haber matices según sea la configuración de la próxima administración", opinó.

