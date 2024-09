Un Córdoba inofensivo cae ante un Elche que gana en confianza

El Elche ha logrado este lunes ante un Córdoba inofensivo sus primeros puntos de la temporada y ha despejado con contundencia las dudas que había ofrecido su juego en las dos primeras jornadas.



El equipo ilicitano, guiado por el talento de Nico Fernández, fue de menos a más en un encuentro en el que el Córdoba, que sigue sin saber lo que es ganar en su regreso a Segunda, apenas dio sensación de peligro.



El conjunto ilicitano arrancó el partido nervioso e impreciso, lo que aprovechó el Córdoba para dibujar un par de contragolpes que no logró culminar.



Con Febas marcado en la medular, al Elche le costó encontrar la salida natural del balón, lo que puso nerviosa a la grada.



Poco a poco, el Elche logró encontrar el rumbo gracias a Nico Fernández, quien se movió con libertad y criterio por todas las zonas del ataque.



El argentino avisó con dos disparos y poco después dibujó un pase a Josan a la espalda de la defensa para que el capitán asistiera a Yago Santiago, que solo tuvo que empujar el balón a la red en el segundo palo.



El gol desestabilizó al Córdoba y liberó al Elche, que pudo doblar su ventaja poco después en un remate acrobático de Josan que salió alto por poco.



A tres minutos del descanso, el equipo de Sarabia tuvo la opción de encarrilar la victoria tras un penalti cometido por Calderón sobre Nico Fernández. El argentino, sin embargo, no pudo superar a Carlos Marín, que despejó el lanzamiento para darle una vida extra a su equipo.



Tras el descanso, el Córdoba mostró más ambición y rozó el empate con un gol anulado a Casas por fuera de juego.



La respuesta del Elche fue igual de contundente, ya que poco después fue Diaby el que vio cómo el colegiado le anuló el tanto por posición antirreglamentaria.



El Elche, con más espacios, pudo jugar a placer y encontró el segundo en un nuevo penalti, ahora cometido sobre Óscar Plano. Nico Castro asumió la responsabilidad de marcar tras engañar a Carlos Marín.



El Córdoba no tuvo capacidad de reacción a pesar de los cambios de Iván Ania y fue zarandeado por el Elche, que dispuso de varias ocasiones para ampliar la ventaja.



Con el paso de los minutos, el Elche optó por economizar esfuerzos y defenderse con la pelota, pero tuvo tiempo para dibujar una jugada coral que culminó el dominicano Rafa Núñez con su primer gol como profesional.



El Córdoba logró maquillar el marcador en el descuento con un gol de Casas ante un Elche ya relajado que aprovechó el tramo final del partido para hacer debutar a sus últimos fichajes.



Ficha técnica:



3 Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Diaby (Affengruber, min. 81), Barzic (Mario Gaspar, min. 73), Salinas; Josan (Rafa Núñez, min. 73), Febas, Nico Castro, Yago Santiago (Gerard Hernández, min. 81), Nico Fernández y Óscar Plano (Agustín Álvarez. min. 65).



1 Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Marvel, Barboza, Calderón; Genaro (Xavi Sintes, min. 67), Jacobo González (Carlos Isaac, min. 67), Álex Sala (Ander Yoldi, min. 46), Carracedo (Theo Zidane, min. 46), Adilson Mendes (Obolskiim, min. 68) y Antonio Casas.



Goles: 1-0, min. 32: Yago Santiago. 2-0, min. 61: Nico Castro, de penalti. 3-0, min. 79: Rafa Núñez. 3-1, min. 93: Casas.



Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Mostró tarjeta amarilla a Álex Sala y a Genaro por el Córdoba



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 15.264 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Miquel Sitjà, exdelantero del Elche fallecido recientemente.

