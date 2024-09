Espadas pide buscar un buen acuerdo de financiación "para el conjunto de los territorios"

El líder del PSOE andaluz y portavoz del partido en el Senado, Juan Espadas, ha pedido este lunes buscar un buen acuerdo de financiación autonómica "para el conjunto de los territorios", incluido Andalucía, donde asegura que hay una "infrafinanciación" con el actual modelo.



En declaraciones a los medios a su llegada a la Ejecutiva Federal del PSOE y preguntado por la tensión que hay en el partido tras el acuerdo suscrito con ERC para una financiación singular en Cataluña, Espadas ha respondido que están en la fase de "concretar de qué estamos hablando y de buscar un buen acuerdo de financiación autonómica para España, para el conjunto de los territorios".



En concreto, ha mencionado el caso de Andalucía, donde ha asegurado que hay una "infrafinanciación" con el actual modelo.



Y ha subrayado que el objetivo debe ser "buscar las distintas singularidades de los territorios y encajarlas en un modelo que garantice la igualad y solidaridad interterritorial".



Espadas ha advertido de que no van a "comprar ni el relato ni el discurso del PP" sobre financiación autonómica, y no ha querido concretar si el pacto suscrito con ERC en Cataluña es un concierto económico.



"Mientras estemos hablando de cómo se llama, no lo resolvemos seguro", ha declarado.



Por otro lado, el líder del PSOE andaluz ha calificado de "magnífica decisión" el adelanto del Congreso Federal del PSOE a este mes de noviembre, previsiblemente en Sevilla; al alcalde de Vigo, Abel Caballero, le parece "muy bien", mientras que para la ministra Isabel Rodríguez también es "una buena noticia".



"Empezamos el curso con fuerza, con mucha fuerza", ha dicho Rodríguez a su llegada a la Ejecutiva del PSOE, que fijará las fechas para este Congreso.



Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha negado que haya tensión en el PSOE por el pacto con ERC para una financiación singular en Cataluña.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es