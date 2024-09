El Alavés ahoga a Las Palmas

El Deportivo Alavés logró su primer triunfo en casa, 2-0 ante la UD Las Palmas, en un choque en el que demostró un enorme despliegue físico para ahogar al equipo canario que aunque quiso el balón no pudo superar la presión de los vascos que suman siete puntos en siete días.



Los amarillos que llegaban con la moral alta tras empatar ante el Real Madrid, hicieron méritos para anotar, pero se encontraron con un gran Antonio Sivera y continúan sin ganar en este curso.



El plante vitoriano se adelantó a los 8 minutos en su primera ocasión, con un buen remate de Carlos Vicente que aprovechó un buen pase de Juan Diego Molina ‘Stoichkov’ y el despiste de la zaga insular.



Antes del descanso el VAR anuló un gol de Tomás Conechny por un fuera de juego milimétrico del argentino y tras el descanso se sucedieron las ocasiones de los locales que subieron su presión sobre el balón.



Toni Martínez volvió a demostrar la calidad que atesora y logró un gran tanto por la escuadra para conseguir su segundo tanto de la temporada, ambos como suplente y sin apenas entrenar con sus nuevos compañeros.



El conjunto insular comenzó con la posesión de balón, con ataques largos, pero un juego muy horizontal, sin profundidad.



Los locales, en cambio, esperaron y eligieron los momentos de presión. Cada vez que recuperaban el balón los de Luis García Plaza pasaban cosas y no tardaron en mover el marcador.



A los 8 minutos, Carlos Vicente cazó un pase medido de Juan Diego Molina ‘Stoichkov’, que el extremo maño enganchó tras adelantarse a su marcador, que encadenó un error de marcaje con un exceso de confianza de McKenna.



El guión no cambió tras el gol. La UD Las Palmas llevaba la voz cantante, pero el peligro lo ponían los de casa. Tomás Conechny lo intentó con una volea lejana y a los 15 minutos apareció Antonio Sivera para desbaratar un mano a mano con Jaime Mata que podía haber puesto la igualada en el electrónico después encontrar un hueco a la espalda de la defensa local.



Los babazorros cedieron descaradamente el esférico a los isleños, que tenían dificultades para rebasar las líneas de un Alavés solidario en los esfuerzos y con un marcaje importante sobre José Campaña, catalizador del juego de los visitantes.



En cambio, cuando Las Palmas avanzaba florecía la calidad de sus hombres ofensivos, que volvieron a encontrarse con el guardameta local a los 26 minutos. Sivera se volvió a lucir con una estirada a disparo de Kirian Rodríguez.



Los canarios fueron cogiendo confianza con el paso de los minutos y encontraron más facilidades por la banda derecha, pero no lograban encadenar acciones peligrosas.



Antes del descanso el VAR anuló el gol de Tomás Conechny para el Alavés por un fuera de juego milimétrico del argentino, que ya había celebrado el tanto con sus aficionados en el minuto 39.



Tras el descanso, el equipo Luis Carrión saltó con más chispa e intentó imprimir más ritmo al juego, pero se encontró con un Alavés bien colocado, que elevó la presión y jugó más cerca de los dominios de Jasper Cillessen.



Los albiazules generaron varias ocasiones y gozaron de varias opciones claras para aumentar la renta, pero no llegaron a acertar en los metros finales.



Llegaron los cambios y Moleiro, que le dio otro aire al plantel canario y fue el que más lo intentó, se volvió a encontrar con Sivera, que salvó el empate en el 70 bajo los silbidos de Mendizorroza, que protestó la actitud del jugador al no lanzar el balón fuera cuando Toni Martínez se encontraba en el suelo en el otro lado.



Esta situación subió la temperatura del encuentro, mientras los albiazules buscaron bajar las revoluciones. Cuando parecía que se iba a llegar a un final abierto apareció Toni Martínez, el nuevo ídolo de Mendizorroza, que sentenció el choque con uno de los goles de la jornada.



El recién llegado superó a Cillessen desde fuera del área en el minuto 79 y coló el balón por la escuadra.



La recta final sirvió para Sivera continuara su gran momento e incluso Luka Romero pudo poner la guinda desde el punto del penalti, pero el argentino lo lanzó fuera.



Ficha Técnica:



2 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Sánchez; Blanco, Guridi (Romero, min.82); Vicente (Novoa (min.82), Conechny (Carlos Martín, min.64), Stoichkov (Guevara, min. 69); y Kike García (Toni Martínez, min.64).



0 - Las Palmas: Cillessen; Viti (Marvin, min.58), Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Javi Muñoz, Campaña (Loiodice, min.64), Kirian (Cardona, min.77); Mata (Sandro, min.58), McBurnie y Fuster (Moleiro, min.46).



Árbitro: García Verdura (Colegio Catalán). Amonestó con cartulina amarilla a los jugadores locales Guridi (min.32), Conechny (min.45) y Abqar (min.83).



Goles: 1-0, min.8: Vicente. 2-0, min.78: Toni Martínez.



Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.386 espectadores. Antes del encuentro se rindió homenaje a Mikel Izal, creador y compositor del himno del Centenario del Deportivo Alavés.

