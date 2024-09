Muere el rapero estadounidense Fatman Scoop tras desmayarse durante un concierto

El rapero estadounidense Fatman Scoop, de 53 años, murió en un hospital al que fue llevado tras desmayarse durante un concierto este viernes en Connecticut (EE.UU.), según informó su familia.



"Con profunda tristeza y gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico FatMan Scoop", señala este sábado un mensaje en su página de Instagram aunque no se menciona la causa de su muerte.



Antes de ser llevado al hospital, el cantante recibió asistencia del personal de urgencias médicas.



"Anoche el mundo perdió un alma radiante, un faro de luz en el escenario y en la vida", indica el mensaje sobre la repentina muerte a los 53 años de Isaac Freeman III, conocido en el mundo del espectáculo como FatmanScoop.



Le recuerdan además como una persona que les hizo sonreír, bailar con su música y abrazar la vida con positivismo.



"FatMan Scoop no era solo un artista de clase mundial, era un padre, hermano, tío y amigo. Era la risa en nuestras vidas, una fuente constante de apoyo, fuerza inquebrantable y valentía", indica además el comunicado.



La carrera del intérprete de hip-hop neoyorquino despegó en la década de 1990m cuando colaboró con diversos artistas, entre ellos Mariah Carey, Whitney Houston, Janet Jackson y Pitbull, destacan los medios.



Uno de los vídeos de sus fans en redes sociales le muestran sin camisa animando a la multitud que se convocó al Town Center Park de Connecticut poco antes de desmayarse.



La carrera de Fatman Scoop despegó a finales de los años 90 en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, colaboró con grandes artistas: Missy Elliott, Mariah Carey, Whitney Houston, Janet Jackson y Pitbull, entre otros.



A finales de los 90 su tema "Be Faithful", en colaboración con el dúo de hip-hop Crooklyn Clan, se convirtió en un himno en los clubes del momento y en fiestas.



En julio de 2024, FatmanScoop colaboró ​​con Tech N9ne en el sencillo "No Popcorn" y el mismo día que murió lanzó dos nuevos sencillos: "Let It Go", con Dyce Payso y "Our House", junto con el grupo de música electrónica holandés Bingo Players y el equipo de DJ estadounidense Disco Fries, según su biografía.



Artistas con los que trabajó como Missy Elliott han lamentado su muerte. "La VOZ y la energía de FatmanScoop han contribuido a MUCHAS canciones que hicieron que la gente se sintiera FELIZ y quisiera bailar durante más de 2 décadas", indicó en su mensaje en X.



Questlove, de la banda de hip-hop The Roots, se refirió al cantante como la "encarnación de lo que realmente era el hip hop. Simplemente olvidarse de los problemas, vivir el momento y permitir la entrada de la alegría".

