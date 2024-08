La implantación de la FP a dual, 17 millones: la Junta busca una "alianza" empresarial

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, que dirige María del Carmen Castillo, ha cifrado en 17 millones de euros el coste que tendrá "de entrada" la implantación de la FP dual al completo a partir del próximo curso 2024/2025. Aunque las comunidades reclamaron al Gobierno central una implantación "progresiva" de la Ley de FP, finalmente, ésta se hará al completo el próximo curso.

Esto significa que a partir de septiembre 168.000 estudiantes pasarán a la modalidad dual, por lo que se ha incrementado la plantilla para que sigan con la prospección de empresas, poniendo en contacto a los institutos con las empresas, y se ha creado la figura del tutor Dual --referencia para el alumno en el mundo de la empresa y en el centro educativo--.

"Necesitamos que todas las empresas de Andalucía se impliquen. Estamos firmando convenios con grandes empresas pero también con pymes. Necesitamos una alianza con todo el tejido productivo", sostienen fuentes de la Consejería a preguntas de Europa Press que recuerdan que, actualmente, hay 24.283 empresas que ofrecen prácticas a estudiantes de FP, de las cuales 16.000 lo hacen en la Dual.

"El coste de la Ley de FP en las comunidades autónomas va a ser alto, dado que el Gobierno central no ha distribuido fondos hasta el momento. Igual ocurre con la Ley de Enseñanzas Artísticas, que tampoco dispone de una memoria económica", manifiestan desde la Junta, que reprocha al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "invite pero pagando los demás". Ante este panorama, la Consejería reconoce "cierta inquietud" de cara al inicio del curso en la FP. "El primer año será de transición. Es nuevo para la Administración, para las empresas, para los centros educativos...", apostillan las citadas fuentes.

La Consejería de Desarrollo Educativo oferta 167.907 plazas de nuevo ingreso de Formación Profesional sostenidas con fondos públicos, de las cuales 2.049 son de nueva creación. Desde 2018, ha creado 47.013 nuevas plazas, un 38,89% más. Igualmente, ha ampliado la oferta con 71 nuevos ciclos formativos y cursos de especialización hasta alcanzar los 3.747, 880 más que en 2018. Los jóvenes andaluces pueden estudiar hasta 197 titulaciones diferentes. La plantilla de FP ha crecido en más de 3.000 efectivos "desde que llegó el Gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía", y 690 más se incorporarán para el curso 24-25, según datos de la Consejería.

En relación con el tipo de oferta en la FP --ya sea pública, concertada o privada--, la Consejería asegura que el objetivo es que no haya alumnos que se queden sin plaza. Una lista que se ha reducido en 17 puntos en cinco años, pasando de un 35% de jóvenes que no obtenían una plaza en la FP en 2018 a un 18% actualmente. El peso de la oferta pública es del 90% frente a un 10% de las unidades concertadas. En el caso de la FP privada, La Junta explica que "si la empresa o institución que presenta la solicitud cumple todos los requisitos que marca la normativa, hay que aprobar la autorización. No se puede decir que no".

Para el próximo curso se han concedido 20 autorizaciones a solicitudes de FP privada, según los datos ofrecidos por la Consejería. "La clave es tener una oferta pública suficiente para que cualquier joven que no tenga capacidad económica y quiera estudiar en la FP lo pueda hacer, por ello la Junta seguirá como en estos cinco años en el camino de ampliar plazas, plantillas e infraestructuras", apostillan desde el departamento de Desarrollo Educativo y FP.

