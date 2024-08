Mercado de criptomonedas: te enseñamos cómo generar ingresos pasivos seguros y estables

En el dinámico y cambiante mundo de las criptomonedas, la minería se ha consolidado como una forma relativamente estable de obtener ingresos fijos a partir de activos digitales. No obstante, la minería tradicional implica altos costos de hardware y electricidad, lo que deja a muchos inversores fuera de alcance. En respuesta a esta necesidad, KK Miner ha lanzado varios modelos de paquetes que permiten a los inversores comenzar su viaje hacia ingresos pasivos de manera sencilla, sin la necesidad de invertir en costoso hardware ni en infraestructura de gestión.

Esta iniciativa ofrece una oportunidad accesible para que los inversores se enriquezcan en el mundo de las criptomonedas.

SELECCIÓN DE PAQUETES EN KK MINER

La plataforma de servicios de minería en la nube de KK Miner permite a los inversores minar criptomonedas como Bitcoin y Litecoin mediante el alquiler de poder de cómputo en centros de datos remotos.

Este método elimina la necesidad de que los inversores adquieran costosos equipos de minería y gestionen la operación técnica.

En su lugar, los inversores pueden comenzar a minar eligiendo entre una variedad de opciones de contrato disponibles en la plataforma de KK Miner, accesible tanto en aplicaciones de escritorio como en dispositivos móviles para Apple y Android.

Cada paquete de contrato permite ver el monto, la duración y el ingreso fijo al momento de la compra. Los precios de los contratos varían desde $10 hasta $100,000, y los términos de los contratos van desde 1 día hasta 60 días. Cada actividad de hash tiene una tasa de retorno específica, y los inversores pueden elegir según sus propios objetivos.

Por ejemplo, un contrato de $100.00 con una duración de 2 días ofrece un ingreso diario de $3, lo que genera un ingreso fijo de $100.00 + $6, con los intereses liquidados cada 24 horas.

Adquiere un paquete más avanzado para obtener mayores rendimientos.

Una vez que se selecciona y compra el contrato, el proceso de minería comenzará automáticamente. Los inversores pueden monitorear sus actividades de minería y sus ingresos a través de la plataforma de KK Miner, que ofrece informes en tiempo real y detalles precisos de las ganancias. Esto permite a los inversores seguir de cerca sus inversiones y tomar decisiones informadas basadas en los datos proporcionados.

SEGURIDAD

KK Miner entiende que la confianza y la seguridad son de vital importancia, y pone la seguridad de los inversores en primer lugar. Los fondos se almacenan de manera segura en los principales bancos, y toda la información personal está protegida por encriptación SSL. Además, la empresa ofrece una póliza de seguro (protección permanente del 100% del capital principal) proporcionada por AIG Insurance Company para cada inversión, lo que refuerza la confianza de los inversores. KK Miner está comprometido con la transparencia y la legalidad, asegurando que tu inversión esté protegida y permitiéndote enfocarte en obtener rendimientos.

SIMPLE Y CONVENIENTE

Ingresa al sitio web oficial de la plataforma

1. Clic "Registrar"

2. Completa los campos con "Nombre de usuario", "Correo electrónico", "Contraseña de inicio de sesión" y "Contraseña de pago".

(Recordatorio: El código de referido no es un campo obligatorio. Si no tienes un código de referido, no es necesario que lo llenes y puedes dejarlo en blanco).

3. Ingresa el código de verificación que aparece a la derecha.

4. Haz clic en "Registrarse ahora".

Después de completar el registro con éxito, recibirás un bono de $10 de inmediato y comenzarás a participar en la minería, ganando $0.5 por día. Podrás monitorear tus ganancias en tiempo real desde tu teléfono móvil.

Además de los servicios de minería, KK Miner también ofrece un programa de afiliados que brinda a los inversores la oportunidad de recibir recompensas por referidos que van del 3% al 4.5%, dependiendo del nivel de referencia, así como recompensas potenciales de hasta $8,000 por mes. El programa de afiliados está diseñado para incentivar a los inversores a recomendar la plataforma a otros.

CONCLUSIÓN

KK Miner es una de las primeras empresas en el mundo en ofrecer servicios de minería en la nube. (El personal de servicio al cliente en línea está disponible las 24 horas del día, sin días festivos). Como una plataforma profesional de minería en la nube, ha estado operando durante 8 años. Es precisamente gracias al [boca a boca] que ha ganado la confianza y el seguimiento de 5.7 millones de inversores en todo el mundo.

¡KK Miner da la bienvenida a cualquier persona interesada en participar! ingresa directamente al sitio web oficial de KK Miner para obtener más información.

Sitio web:kkminer.com

