La Junta califica de "errática" la política diplomática del Gobierno en migración

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado este viernes de "errática" la política diplomática del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de migración, una política, a su juicio, que ha "conllevado un caos que estamos pagando".

En relación con las devoluciones de migrantes que llegan a España en situación irregular, defendida por Sánchez en su gira por Mauritania, Gambia y Senegal, Sanz ha señalado que éstas son "un fracaso en estos momentos en el caso del Gobierno de España" porque "existen acuerdos" para llevarlas a cabo pero "el problema es que no se cumplen ni se ha hecho nada para se cumplan".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el consejero andaluz ha sostenido que "no hay que rasgarse las vestiduras" con las devoluciones. "Lo que hay es que cumplir las normas internacionales en relación con las devoluciones", ha apostillado, aludiendo a la necesidad para ello de "fortalecer las relaciones con otros países que históricamente existían. Esto se ha hecho siempre".

Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta --ya están en Andalucía doce de los 30 comprometidos con el Gobierno en el plan de respuesta a la crisis migratoria que sufren Canarias y Ceuta--, Antonio Sanz ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de ser "muy irresponsable" y de "engañar" a Andalucía, que ha recibido a 515 menores migrantes no acompañados "colocados" como adultos. "No se puede actuar con este tipo de engaños, intentando colocarnos problemas sin avisarnos", ha reprochado.

Tras pedir "colaboración, diálogo y fondos" para poder garantizar la atención a los menores migrantes que llegan a Andalucía, el consejero de Presidencia ha lamentado que el Gobierno central haya "pretendido imponer una reforma de la Ley de Extranjería sin haberlo hablado con nadie". "Esta manera de ejercer la política por parte del Gobierno de España es absolutamente impropia en un Estado de las autonomías", ha sentenciado.

