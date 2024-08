El desastre de Correos. No hay peor ciego que el que no quiere ver

Con fecha 12 de agosto de 2024, se registrar un escrito en la Subdirección General de Régimen Postal, en el que se pone en conocimiento de esa Subdirección el mal funcionamiento de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (CORREOS)que provoca daños a las personas usuarias de ese servicio postal universal por la demora excesiva en la entrega de envíos. Y que la causa de este mal servicio reside en la falta de personal contratado por esa Sociedad estatal Correos y Telégrafos S.A. (Sociedad Unipersonal).

El 24 de agosto se obtiene respuesta, cosa de agradecer en estos tiempos de silencios administrativos, en escrito firmado por el Subdirector General de Régimen Postal D. Rafael Victorino Crespo Arce. En él se hace constar de entrada lo siguiente: “En primer lugar, hemos de comunicarle que esta Subdirección General de Régimen Postal no es el operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., sino un órgano administrativo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargado de conocer de las controversias entre los usuarios y el operador postal en el ámbito del servicio postal universal.” En “Román paladin” D. Rafael viene a decir: -¡No tenemos nada que ver! -!Como que no¡, si es bien conocida la relación que existe entre el Ministerio del Gobierno de España y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A -Sociedad anónima y además unipersonal- integrada en la SEPI – Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-. El presidente de CORREOS es el Sr Pedro Saura y el Secretario General el Sr Francisco Ferrer Moreno, que cuentan para realizar su gestión, además del Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas, con el patronazgo de Santiago de Compostela -patrono del cuerpo de Telégrafos- y la Virgen del Pilar (patrona del cuerpo de Correos). La Sociedad Estatal CORREOS es una S.A. Sociedad anónima, apareciendo en el informe de gestión entre paréntesis la denominación (Sociedad Unipersonal), se supone que originaria, ya que esta Sociedad de capital tiene un único socio, desde el momento fundacional la titularidad de todo el capital corresponde a una única persona. En este caso el Estado español (dineros de toda la Ciudadanía). En 2021, según informe oficial, de la auditora Grant Thornton, los ingresos de la sociedad provenían de Venta de clientes por contrato: 1.181 millones, Venta de Cobros al contado: 322 millones y 89 millones por venta en internacional. Total 1592 millones. En 2022 parece que los ingresos subieron hasta 1962 millones, aunque el déficit registrado en ese momento era de 217 millones. Según la auditoria 2021 el total de las personas contratadas era de 47776, siendo 22529 hombres y 25247 mujeres. De los 47 mil sólo 6 mil son personal funcionario y casi 42 mil contratados laboralmente.

Volviendo a no querer enterarse la respuesta del Subdirector General contiene lo siguiente: “Esta Subdirección no debe confundirse con Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., ni tiene relación de dependencia alguna con esta, por lo que cualquier tipo de solicitud debe presentarla directamente a Correos.” ¿No depende la Sociedad Estatal del Gobierno del Estado? Reconociendo de hecho lo que recoge el artículo 13.1.v) del Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ya que le corresponde a esta Subdirección “la resolución de las controversias, quejas y denuncias de los usuarios en el ámbito del servicio postal universal”. Que es ni más ni menos lo que se le hizo llegar.

Pero como no se quiere dar por enterado, a pesar de que tiene información más que suficiente para contrastar, incluso de oficio, que para eso se supone debe estar operativa; orienta al reclamante a que haga primero lo propio con Correos y Telégrafos y si no hay respuesta o la que se le da no le gusta; entonces y solo entonces, se dirijan a esa subdirección general de régimen postal del Ministerio de Transporte. “Si la falta de personal que usted refiere está provocando que el operador postal designado no cumpla con lo recogido en la legislación postal vigente en algún envío en particular, puede presentar reclamación ante el operador postal y, si la respuesta no le satisface, entonces puede presentarlo ante esta Subdirección conforme a lo recogido en el procedimiento específico.”. D. Rafael Victorino, en su afán de ayudar ofrece la siguiente información:

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ofrece las siguientes vías de interlocución para formular cualquier queja o reclamación, así como para recabar información relativa a reclamaciones ya presentadas:  El formulario de alta de reclamaciones de la página web de Correos.  Teléfono de atención al cliente de Correos 900 400 004 (gratuito) o 915 197 197. Presencialmente en cualquier oficina de la red de oficinas de Correos.

Resultando que cuando se pretende acceder al enlace facilitado: https://www.correos.es/es/es/atencion-al-cliente/tu-consulta-tu-reclamacion/da-de-alta-tu-incidencia-reclamacion. La respuesta es un fatídico 404: “¡Vaya! Parece que no hemos podido encontrar la página que buscas.” No obstante no hay que desesperar ya que en el siguiente enlace es posible trasladar a la Subdirección General de Servicio Postal la reclamación: https://sede.mitma.gob.es/Procedimiento/Form.

En “Román Paladín” a esto se llama “Marear la Perdiz”, hasta el infinito y más allá. Porque al parecer sólo se puede informar a esa subdirección de un hecho puntual como es no recibir una carta. El que sólo preste servicio una persona de CORREOS, para el reparto de correspondencia de una zona con 40 mil habitantes, es una incidencia que no merece la pena investigar. ¿Quién vela porque los servicios públicos funcionen adecuadamente? ¿Dónde reside la responsabilidad de inspeccionarlos? Así se gobierna y se atiende al derecho de la ciudadanía de recibir “a diario” la correspondencia.

