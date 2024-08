Bombazos en el sorteo de la Liga de Campeones, con la reedición de las 3 últimas finales

Matemáticas, 'software' y fútbol. Será la fórmula perfecta para el equipo que consiga alzar el título de campeón de la Liga de Campeones en el Arena de Múnich el 31 de mayo de 2025 y la que ha propiciado que en su primera fase se repitan las tres últimas finales al enfrentar al Real Madrid con el Dortmund y el Liverpool, y al Manchester City con el Inter.

El Real Madrid, defensor del título, se enfrentará a Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburgo, Lille, Stuttgart y Brest, en la primera fase de la nueva Liga de Campeones, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco.



El conjunto blanco recibirá al Dortmund en una reedición de la última final, al Milán, Salzburgo y Stuttgart y visitará a Liverpool, Atalanta, Lille y Brest.

El Barcelona, por su parte, recibirá a Bayern, Atalanta, Young Boys y Brest; y visitará a Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco.

En cuanto al Atlético de Madrid, recibirá a RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Lille y Slovan Bratislava, y visitará a PSG, Benfica, Salzburgo y Sparta Praga.

El debutante Girona completa la representación española. El cuadro de Míchel Sánchez recibirá en Montilivi a Liverpool, Arsenal, Feenoord y Slovan Bratislava, y visitará a PSG, Milan, PSV Eindhoven y Sturm Graz.

Esta etapa inicial, llamada "fase liga" por la UEFA, incluirá ocho jornadas, del 17 de septiembre al 29 de enero. Todas se jugarán en dos fechas -martes y miércoles- salvo la primera -martes, miércoles y jueves- y la última, que será unificada en miércoles y que puede ser determinante para establecer el cuadro de octavos. El calendario no se conocerá hasta el sábado 31.



Los ocho primeros accederán directamente a octavos. Los que acaben entre el noveno y el puesto 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar los octavos de final, y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición, como hasta la fecha.



Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich.

La bola con el nombre de City de Pep Guardiola fue la primera en salir en el sorteo de Mónaco, con más expectación e incógnitas que nunca, en el que la UEFA hizo realidad este jueves su renovada competición, sin fase de grupos, con 36 equipos, y zanjó todas las dudas que el sistema para hacerlo había suscitado.



En apenas una hora el cuadro de la llamada fase liga estuvo completo, aunque hasta el sábado 31 no se sabrá su calendario, con la colaboración del italiano Gianluigi Buffon y el portugués Cristiano Ronaldo, hoy premiados por la UEFA por sus trayectorias y los récords del segundo.



El primero extrajo manualmente las bolas de cada uno de los equipos incluidos en los cuatro bombos y el portugués activó, pulsando un botón, el 'software' para determinar en segundos sus rivales y también los partidos en casa y domicilio.



No se produjeron las temidas "situaciones de bloqueo" como había anticipado la UEFA en su esmero por explicar el procedimiento desde hace meses. Lo hizo incluso 24 horas antes, 'in situ', en el Foro Grimaldi monegasco.



Las premisas de que no jueguen clubes de la misma nacionalidad y de que un equipo no tenga más de dos rivales de otra federación se cumplirán en esta fase, que arrancará en tres fechas, 17–18-19 de septiembre, reservadas solo para la Liga de Campeones, y acabará con una última jornada unificada, la octava, quizá con mucho por decidir, el 29 de enero de 2025



Para llegar hasta aquí, el departamento de desarrollo estratégico de competiciones de la UEFA ha trabajado durante los últimos años. Primero con el encargo a un matemático para que simulara el nuevo formato a lo largo de tres temporadas, utilizando modelos para ver si había mejores resultados en cuanto al número de partidos sin nada en juego, el promedio de goles, el de la diferencia de goles por partido o los márgenes de victoria.



Las matemáticas dieron una idea de cómo evolucionaría la competición, que incluye los cruces aleatorios del 'software" de la empresa AE Live en el sorteo, revisado por un auditor externo, la firma "Ernst & Young".



Haberlo hecho el sorteo de modo manual habría necesitado mil bolas, según la UEFA, que escenificó al principio del acto con la exhibición de un vídeo la gestación de su nueva "Champions", en el que hay una escena con mensaje directo a la Superliga. Su presidente, Alexander Ceferin, pide silencio de forma tajante cuando se empieza a pronunciar el nombre de la competición que avala principalmente el Real Madrid.



La reforma de la Liga de Campeones otorga, según la UEFA, oportunidades a más equipos de llegar más lejos en un torneo que el Real Madrid ha ganado 15 veces, la última hace unos meses al Dortmund.



Le siguen en el palmarés el Milan (7), el Liverpool y el Bayern Múnich (6), el Barcelona (5), el Ajax (4), el Manchester United y el Inter de Milán (3), el Benfica, el Notthingham Forest, el Juventus, el Oporto y el Chelsea (2) y el Celtic, el Feyenoord, el Aston Villa, el Hamburgo, el Steaua Bucarest, el PSV Eindhoven, el Estrella Roja, el Olympique de Marsella, el Borussia Dortmund y el Manchester City.

El calendario, el sábado

Relación de enfrentamientos de la primera fase de la nueva Liga de Campeones, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y cuyo calendario lo anunciará la UEFA el sábado.



- Manchester City (ING) jugará en casa ante Inter (ITA), Brujas (BEL), Feyenoord (NED) y Sparta Praga (CZE), y visitará a PSG (FRA), Juventus (ITA), Sporting (POR) y Slovan Bratislava (SVK)



- Inter Milán (ITA) jugará en casa ante RB Leipzig (GER), Arsenal (ING), Estrella Roja (SRB) y Mónaco (FRA), y visitará a Manchester City (ING), Bayer Leverkusen (GER), Young Boys (SUI) y Sparta Praga (CZE)



- Bayern Múnich (GER) jugará en casa ante PSG (FRA), Benfica (POR), Dinamo Zagreb (CRO) y Slovan Bratislava (SVK), y visitará a Barcelona (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Feyenoord (NED) y Aston Villa (ING)



- RB Leipzig (GER) jugará en casa ante Liverpool (ING), Juventus (ITA), Sporting (POR) y Aston Villa (ING), y visitará a Inter Milán (ITA), Atlético de Madrid (ESP), Celtic (ESC) y Sturm Graz (AUT)



- Borussia Dortmund (GER) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Celtic (ESC) y Sturm Graz (AUT), y visitará a Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Dinamo Zagreb (CRO) y Bolonia (ITA)



- Barcelona (ESP) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Young Boys (SUI) y Brest (FRA), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Benfica (POR), Estrella Roja (SUI) y Mónaco (FRA)



- Real Madrid (ESP) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Milan (ITA), Salzburgo (AUT) y Stuttgart (GER), y visitará a Liverpool (ING), Atalanta (ITA), Lille (FRA) y Brest (FRA)



- PSG (FRA) jugará en casa ante Manchester City (ING), Atlético de Madrid (ESP), PSV Eindhoven (NED) y Girona (ESP), y visitará a Bayern Múnich (GER), Arsenal (ING), Salzburgo (AUT) y Stuttgart (GER)



- Liverpool (ING) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Lille (FRA) y Bolonia (ITA), y visitará a RB Leipzig (GER), Milan (ITA), PSV (NED) y Girona (ESP)



- Bayer Leverkusen (GER) jugará en casa contra Inter Milán (ITA), Milán (ITA), Salzburgo (AUT) y Sparta Praga (CZE), y visitará a Liverpool (ING), Atlético de Madrid (ESP), Feyenoord (NED) y Brest (FRA).



- Atlético de Madrid (ESP) jugará en casa ante RB Leipzig (GER), Bayer Leverkusen (GER), Lille (FRA) y Slovan Bratislava (SVK), y visitará a PSG (FRA), Benfica (POR), Salzburgo (AUT) y Sparta Praga (CZE).



- Atalanta (ITA) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Arsenal (ING), Celtic (ESC) y Sturm Graz (AUT), y visitará a Barcelona (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Young Boys (SUI) y Stuttgart (GER)



- Juventus (ITA) jugará en casa ante Manchester City (ING), Benfica (POR), PSV (NED) y Stuttgart (GER), y visitará a RB Leipzig (GER), Brujas (BEL), Lille (FRA) y Aston Villa (ING)



- Benfica (POR) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Feyenoord (NED) y Bolonia (ITA), y visitará a Bayern Múnich (GER), Juventus (ITA), Estrella Roja (SRB) y Mónaco (FRA)



- Arsenal (ING) jugará en casa ante PSG (FRA), Shakhtar Donetsk (UKR), Dinamo Zagreb (CRO) y Mónaco (FRA), y visitará a Inter (ITA), Atalanta (ITA), Sporting (POR) y Girona (ESP)



- Brujas (BEL) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Juventus (ITA), Sporting (POR) y Aston Villa (ING), y visitará a Manchester City (ING), Milan (ITA), Celtic (ESC) y Sturm Graz (AUT)



- Shakhtar Donetsk (UKR) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Young Boys (SUI) y Brest (FRA), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Arsenal (ING), PSV (NED) y Bolonia (ITA)



- Milan (ITA) jugará en casa ante Liverpool (ING), Brujas (BEL), Estrella Roja (SRB) y Girona (ESP) y visitará a Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Dinamo Zagreb (CRO) y Slovan Bratislava (SVK)



- Feyenoord (NED) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Bayer Leverkusen (GER), Salzburgo (AUT) y Sparta Praga (CZE), y visitará a Manchester City (ING), Benfica (POR), Lille (FRA) y Girona (ESP)



- Sporting (POR) jugará en casa ante Manchester City (ING), Arsenal (ING), Lille (FRA) y Bolonia (ITA), y visitará a RB Leipzig (GER), Brujas (BEL), PSV (NED) y Sturm Graz (AUT)



- PSV Eindhoven (NED), jugará en casa ante Liverpool (ING), Shakhtar Donetsk (UKR), Sporting (POR), Girona (ESP), y visitará a PSG (FRA), Juventus (ITA), Estrella Roja (SRB) y Brest (FRA)



- Dinamo Zagreb (CRO) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Milan (ITA), Celtic (ESC), Mónaco (FRA), y visitará a Bayern Múnich (GER), Arsenal (ING), Salzburgo (AUT) y Slovan Bratislava (SVK)



- Salzburgo (AUT) jugará en casa ante PSG (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Dinamo Zagreb (CRO) y Brest (FRA), y visitará a Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Feyenoord (NED) y Sparta Praga (CZE)



- Lille (FRA) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Juventus (ITA), Feyenoord (NED) y Sturm Graz (AUT), y visitará a Liverpool (ING), Atlético de Madrid (ESP), Sporting (POR) y Bolonia (ITA)



- Estrella Roja (SRB) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Benfica (POR), PSV (NED) y Stuttgart (GER), y visitará a Inter (ITA), Milan (ITA), Young Boys (SUI) y Mónaco (FRA)



- Young Boys (SUI) jugará en casa ante Inter (ITA), Atalanta (ITA), Estrella Roja (SRB) y Aston Villa (ING), y visitará a Barcelona (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Celtic (ESC) y Stuttgart (GER)



- Celtic (ESC) jugará en casa ante RB Leipzig (GER), Brujas (BEL), Young Boys (SUI) y Slovan Bratislava (SVK), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atalanta (ITA), Dinamo Zagreb (CRO) y Aston Villa (ING).



- Slovan Bratislava (SVK) jugará en casa ante Manchester City (ING), Milan (ITA), Dinamo Zagreb (CRO) y Stuttgart (GER), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), Celtic (ESC) y Girona (ESP)



- Mónaco (FRA) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Benfica (POR), Estrella Roja (SRB) y Aston Villa (ING), y visitará a Inter (ITA), Arsenal (ING), Dinamo Zagreb (CRO) y Bolonia (ITA)



- Sparta Praga (CZE) jugará en casa ante Inter Milan (ITA), Atlético de Madrid (ESP), Salzburgo (AUT) y Brest (FRA), y visitará a Manchester City (ING), Bayer Leverkusen (GER), Feyenoord (NED) y Stuttgart (GER).



- Aston Villa (ING) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Juventus (ITA), Celtic (ESC) y Bolonia (ITA), y visitará a RB Leipzig (GER), Brujas (BEL), Young Boys (SUI) y Mónaco (FRA).



- Bolonia (ITA) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Shakhtar Donetsk (UKR), Lille (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Sporting (POR) y Aston Villa (ING)



- Girona (ESP) jugará en casa ante Liverpool (ING), Arsenal (ING), Feyenoord (NED) y Slovan Bratislava (SVK), y visitará a PSG (FRA), Milan (ITA), PSV (NED) y Sturm Graz (AUT)



- Stuttgart (GER) jugará en casa ante PSG (FRA), Atalanta (ITA), Young Boys (SUI), Sparta Praga (CZE), y visitará a Real Madrid (ESP), Juventus (ITA), Estrella Roja (ITA) y Slovan Bratislava (SVK).



- Sturm Graz (AUT) jugará en casa ante RB Leipzig (GER), Brujas (BEL), Sporting (POR) y Girona (ESP), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atalanta (ITA), Lille (FRA) y Brest (FRA)



- Brest (FRA) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (GER), PSV (NED) y Sturm Graz (AUT), y visitará a Barcelona (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Salzburgo (AUT) y Sparta Praga (CZE).

