Cae en Málaga una red de pornografía infantil que compartió 7.500 archivos pedófilos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Málaga a tres personas e investigado no arrestado a una cuarta en una operación contra la tenencia y distribución de pornografía infantil a través del uso de redes 'peer to peer'.

Los investigadores han practicado cuatro registros domiciliarios, dos en Málaga capital, uno en Fuengirola y otro en Ronda, logrando determinar que, tras el análisis de los dispositivos informáticos intervenidos, los sospechosos supuestamente compartieron más de 7.500 archivos de contenido pedófilo, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Así, en el terreno de las nuevas tecnologías y el uso de Internet, las redes 'peer to peer' tienen la particularidad de que para su uso no requieren ningún tipo de registro y por lo tanto no disponen de información o documentación sobre sus usuarios, navegando a través de ellas mediante el uso de software libre, lo que dificulta la identificación de los ciberdelincuentes, que las utilizan para cometer los delitos al actuar amparados en el anonimato que les proporcionan este tipo de redes, muy utilizadas en la distribución de archivos pedófilos.

INVESTIGACIÓN

La investigación se inició a raíz de una comunicación efectuada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, en la que indicaban la existencia de varias comunicaciones a través de las redes 'peer to peer' en las que se estarían obteniendo y distribuyendo numerosos archivos de contenido pedófilo, estando las direcciones IP de dichas comunicaciones geolocalizadas en la provincia de Málaga.

De esta información se inició una operación conjunta entre dicha unidad y la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga.

Tras las diligencias policiales, se logró identificar cuatro domicilios en los que estarían instaladas las líneas de conexión desde las que se cometían los hechos delictivos.

Con el objetivo de individualizar a los usuarios de los equipos que estuvieran conectados a las redes 'peer to peer', así como para localizar los archivos y programas utilizados para la comisión de los hechos delictivos, contando con la pertinente autorización judicial, se realizaron los correspondientes registros domiciliarios, en los que se logró intervenir cuatro ordenadores y ocho discos duros, procediendo a realizar tres detenciones y una toma de declaración como investigado no detenido a otra de las personas sospechosas.

Tras el análisis de los dispositivos intervenidos, así como del resto de datos obtenidos a lo largo de la investigación, se logró determinar que estas personas habrían llegado a compartir más de 7.500 archivos de contenido pedófilo.

