Concentración con la "más absoluta repulsa" al "cruel crimen machista" de Sevilla

Los aledaños del Ayuntamiento de Sevilla correspondientes a la plaza de San Francisco han acogido la mañana de este jueves una concentración y un minuto de silencio, en repulsa al crimen acontecido en el barrio de Pino Montano, donde un varón ha asesinado presuntamente a su pareja, una mujer de 58 años de edad; siendo el supuesto autor del crimen hospitalizado a cuenta de las lesiones que se había provocado él mismo tras los hechos.

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, ha encabezado esta concentración que ha contado además con la participación de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, Carmen Martinez Perza; el portavoz del Grupo socialista, Antonio Muñoz; y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

El primer edil ha mostrado el "más sincero pésame" del Ayuntamiento a los familiares, amigos y vecinos de la mujer asesinada; así como la "más absoluta repulsa" de la Corporación local al crimen y el firme compromiso de "seguir luchando contra la violencia de género" e incrementar las partidas económicas para ello. Además, ha cursado un llamamiento "a toda la sociedad", al objeto de denunciar ante las autoridades "cualquier situación de este tipo".

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha condenado igualmente este "terrible asesinato", llamando a actuar "todos a una contra estos asesinatos crueles, machistas" y avisando de que ya son 1.276 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzase el recuento de este tipo de crímenes.

Carmen Martinez Perza ha coincidido en la clave que supone denunciar cualquier situación asociada a la violencia machista, porque no se debe "minimizar el maltrato". Así, ha llamado a "denunciar y a ayudar a las víctimas a que se den cuenta de su situación y se atrevan a pedir ayuda" a las autoridades, porque en muchos casos estas personas no recurren a las instituciones ni exponen su caso "por miedo" o por no percibir "la gravedad de la violencia".

De este modo, la delegada estatal ha alertado de que en "la mayoría" de los casos de asesinato machista, las instituciones desconocen la situación de violencia al no haber sido formulada denuncia, por lo que ha apelado especialmente "a los entornos" sociales o laborales, para que avisen a las autoridades en caso de percibir situaciones de violencia de género, pues "denunciar salva vidas".

El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, ha lamentado también este "brutal asesinato", exponiendo que la violencia de género supone "un grave problema" social ante el cual "no caben fisuras, ni mermar recursos" ni discursos "negacionistas", lo que le ha llevado a pedir "unidad" institucional y política contra esta lacra.

El subdelegado del Gobierno, de su lado, ha manifestado que las administraciones deben ser "cautas y contundentes" para vencer esta lacra que "no para" y ha solicitado la involucración de la sociedad civil, para "detener unos asesinatos que tienen en el punto de mira a las mujeres y sus familias". Además, ha destacado la formación y especialización de los Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo de los últimos años frente a la violencia machista.

Según informaban a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, sobre las 9,50 horas de este pasado miércoles, una persona alertaba de que su padre le había telefoneado para comunicarle que "había matado" a la madre de esta persona que avisaba a los servicios de urgencia y pareja del presunto autor de los hechos, en la calle Estrella Betelgeuse del barrio hispalense de Pino Montano.

Posteriormente, los facultativos del 061 desplazados al lugar en cuestión confirmaban que estaban asistiendo a una mujer herida y que estaba "ensangrentada" como consecuencia de las lesiones recibidas, toda vez que la Subdelegación del Gobierno, de la que depende la Policía Nacional, confirmaba de su lado que la Dirección General de Violencia de Género había comunicado "un asesinato de una mujer presuntamente a manos de su pareja en el barrio de Pino Montano", contando 58 años de edad la víctima del crimen.

El presunto autor del crimen se encuentra detenido y hospitalizado tras autolesionarse, pesando que la víctima tenía dos hijos mayores de edad y no constan denuncias previas por violencia de género en el Sistema Viogén.

