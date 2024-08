Tellado acusa a Sánchez de querer "cargar el muerto" a Ábalos del 'caso Koldo'

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "cargar el muerto" al exministro José Luis Ábalos y "usarlo como cortafuegos" para "echarle toda la culpa" del caso Koldo, "que tiene una mayor implicación, probablemente desde Moncloa".

Tellado ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PP en San Sebastián acompañado del presidente de la formación en el País Vasco, Javier de Andrés, en la que ha acusado al PNV de "ser cómplice de la estrategia de ocultación del PSOE en los casos de corrupción".



El líder popular ha indicado que la información aportada por la auditoría del Ministerio de Transportes sobre la gestión de compra de mascarillas en relación al caso Koldo "exige explicaciones mucho más profundas".



El "no hay caso que decía Sánchez se ha convertido en el cese de dos altos cargos del Ministerio por falta de confianza", porque la auditoría ha demostrado que "sí hay caso", ha indicado.



A su juicio, el" único objetivo" del Ejecutivo es "intentar levantar un cortafuegos alrededor" del presidente, "centrar la atención" en el exministro José Luis Ábalos y "echarle toda la culpa" del caso de las mascarillas.



Ha acusado a Sánchez de pretender "cargar el muerto a la persona que "fue su mano derecha" en el partido y en el Gobierno" y ha advertido de que se trata de "una estrategia mezquina que ni siquiera cuela".



Ha remarcado que "si por algo se ha caracterizado Ábalos" es por ser "el mejor cumplidor de las órdenes de Sánchez".



El informe del Ministerio constata que las "indicaciones" en la compra de mascarillas "vienen directamente del gabinete del ministro sin participación de los equipos técnicos", pero "no aclara si la indicación fue recibida desde "una instancia superior", ha precisado.



Sánchez "tiene que aclarar si Ábalos estaba, como siempre, cumpliendo sus ordenes, o si fue la primera y única iniciativa propia de su vida política", ha señalado



La auditoría "deja claro" que el empresario Víctor de Aldama, "que cobraba comisiones" por estos acuerdos, "tenía negocios no solo con Koldo sino con la esposa del presidente, Begoña Gómez", ha apuntado Tellado.



El Ejecutivo intentó "cerrar el caso" pretendiendo convertir a Koldo "en el cerebro de la trama, no coló, y ahora quiere hacerlo cesando a dos altos cargos del Ministerio", ha agregado.



"Aún no sabemos de quién partió la instrucción de recomendar el contrato" con Soluciones de Gestión, pero "sí sabemos que en el Gobierno de Sánchez es habitual que algunas empresas reciban recomendaciones, incluso cartas de recomendación de la propia mujer del presidente", ha zanjado.



Asegura que no se puede alegar falta de confianza en los ceses porque "estas personas hicieron exactamente lo que se les había encargado, como mínimo por parte del Ministerio y probablemente directamente de Moncloa", ha afirmado Tellado.

