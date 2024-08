Coria del Río intenta controlar el virus del Nilo con seis trampas en el pueblo

Seis trampas para capturar mosquitos y analizar si son portadores del virus del Nilo han sido distribuidas por distintas zonas de Coria del Río, localidad sevillana donde este año han muerto dos personas por esta enfermedad de las cinco víctimas registradas en la provincia.



Según han informado a EFE fuentes de la Estación Biológica de Doñana (EBD) y del Ayuntamiento, cada una de estas instituciones tiene colocadas tres trampas en zonas concretas rurales, cuyo acceso no es público, y solo conocen su ubicación los técnicos que trabajan en el análisis de las muestras.



Al menos una vez a la semana estas trampas son recogidas para analizar si cuentan con mosquitos transmisores de la enfermedad, y los resultados de los muestreos son enviados a la Consejería de Salud.



No obstante, fuentes de la EBD han precisado que las trampas sirven “para saber si el virus está circulando o no”, e incluso ya avisaron en su día de la circulación de mosquitos infectados semanas antes del primer caso en humanos de este año.



El Ayuntamiento, por su parte, ha exigido la creación de una mesa de trabajo permanente impulsada por el Gobierno Central para el control del virus del Nilo, en la que estarían la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y los municipios afectados.



Esta petición se produce porque sigue aumentando el número de casos confirmados, “extendiéndose por Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Córdoba o Extremadura”, por lo que "no es el caso del Bajo Guadalquivir sino que traspasa términos municipales”, indica en un comunicado.



Por ello, este asunto requiere de un tratamiento “que va mucho más allá de lo local y que no puede demorarse más en el tiempo, pues está en juego la vida de la ciudadanía”, según el ayuntamiento coriano.



Además, la situación demuestra que los planes municipales que la Junta de Andalucía aprueba "son insuficientes para atajar el problema”, según el alcalde de Coria, Modesto González (Andalucía X Sí), y, tras cuatro años de trabajo “y cientos de miles de euros invertidos procedentes de las arcas municipales, queda comprobado que los ayuntamientos, por mucho esfuerzo que hagan, no pueden acabar con un problema de este calibre”.

