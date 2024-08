Redondo se reunirá con CCOO y UGT para abordar el "error técnico" de la Ley de Paridad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne este jueves con los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) para abordar el "error técnico" de la Ley de Paridad, según han confirmado a Europa Press fuentes ministeriales.

La ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como Ley de Paridad, entró en vigor el 22 de agosto con un "error técnico" que desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.

El error se encuentra en la disposición final novena de la ley de paridad, en la que se modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, en concreto, el apartado referido a los despidos nulos.

Al introducir a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que sea nulo el despido, se olvida incluir a las personas que se hayan acogido al nuevo permiso de "cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella".

Este colectivo había quedado incluido en los supuestos de despido nulo por medio del Real Decreto Ley 5/2023, aprobado en junio del año pasado pero, a partir de este jueves, quedarán fuera debido a este "error técnico".

Así lo reconoció hace unos días la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al admitir que se trata de un "error técnico" en la Ley de Paridad, que permite prescindir de aquellas personas que se acogen al permiso para cuidar familiares o al cambio de jornada.

En declaraciones a los medios, Redondo aseguró que este error "se ha producido contra la voluntad de todos los que han participado en esa ley, desde el Ministerio hasta la última parlamentaria" y que "se está preparando la corrección".

"Espero que en breve tengamos solucionado el problema, que es un problema técnico lamentable, que, desde luego, no se ha previsto en ningún caso y que no responde a la voluntad política", señaló, aseverando que se intentará corregir "en las primeras acciones parlamentarias en las que se tenga oportunidad".

Por su parte, CCOO indicó que estará "muy expectante" a cómo se enmienda dicho error: "No hacerlo supondría una pérdida total de derechos y el sindicato no se quedará con los brazos cruzados si no se da una solución de manera inmediata en el mes de septiembre, una solución que palie los posibles efectos, si es que los hay, desde la entrada en vigor de la ley este 22 de agosto", declaró la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, Carolina Vidal.

En la misma línea se mostró UGT, que pidió hace unos días al Gobierno que corrigiera este error "de inmediato". El sindicato recalcó que "continuará vigilando de cerca esta situación y no dudará en tomar las medidas necesarias para asegurar que los derechos de las personas trabajadoras no se vean mermados por errores legislativos".

