PP exige disculpas a los que les llaman xenófobos tras defender Sánchez las deportaciones

El Partido Popular ha exigido disculpas a quienes les acusaron de xenofobia o dijeron que la ultraderecha marca el paso a esta formación después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiese las deportaciones de migrantes que lleguen a España en situación irregular.



Fuentes oficiales del Partido Popular han trasladado esta petición a los medios, denunciando que 24 horas después de criticar Moncloa y "sus opinadores" al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, por decir que en Alemania se habla de deportaciones masivas, y que es lo que debería haber hecho Sánchez, el jefe del Ejecutivo habló de expulsar a quienes entran irregularmente en España.



El jefe del Ejecutivo defendió en Dakar (Senegal) que el retorno de quienes llegan a España irregularmente es "imprescindible" porque "traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello".



El partido de Alberto Núñez Feijóo acusa al presidente del Gobierno de "evolucionar su postura", después de que Sánchez defendiese en Mauritania la migración circular como vía regular de entrada, así como la necesidad de los migrantes para España y el PP le acusase por ello de alentar un "efecto llamada".



"Más allá de constatar que el Gobierno no tiene un plan para frenar en origen la llegada de inmigrantes a nuestras costas, esperamos una disculpa de los que cuestionaron nuestra "altura moral", de los que nos llamaron xenófobos y de los que dijeron que nos marcaba el paso la ultraderecha", señalan las mismas fuentes del PP.



El principal partido de la oposición argumenta que no está "ni con la irresponsabilidad en materia migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, ni con la postura más intransigente de otros partidos", en alusión a Vox.



Además, estas fuentes han denunciado que cuando está acabando agosto el Gobierno "no tiene un plan para solventar la situación que padecen las comunidades autónomas, saturadas e incapaces de dar respuesta a la crisis migratoria ".



Los populares culpan a la "inacción" de Pedro Sánchez de esta crisis y han sostenido que "España es ahora el destino favorito de las mafias", mientras el Gobierno se niega a convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos.



En las últimas horas el PP ha reclamado luchar contra las mafias, contratos en origen y ha defendido que otros países como Alemania hablan de deportaciones masivas.

