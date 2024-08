El Alavés remonta ante una Real Sociedad en inferioridad

El Deportivo Alavés, con un gol de Toni Martínez a un cuarto de hora del final, completó la remontada en el primer derbi vasco de la temporada ante la Real Sociedad que acusó la inferioridad con la que se encontró a la media hora de partido, cuando Mikel Oyarzábal vio la tarjeta roja y fue expulsado.



Oyarzábal, a instancias del VAR, fue expulsado por una dura entrada al uruguayo Carlos Benavídez. Aunque el conjunto de Imanol Alguacil se repuso y tomó ventaja en el marcador por medio de Brais Méndez, un penalti transformado por Asier Villalibre en el añadido de la primera parte, encauzó el duelo para los visitantes.



Comenzó muy bien el encuentro para el conjunto local, con un contraataque que dejó solo a Mikel Oyarzabal frente a Antonio Sivera, aunque un atento Abdel Abqar metió el pie a tiempo para desviar el lanzamiento.



Algo que no arrugó ni un ápice al Alavés, ya que acto seguido gozó de dos muy buenas ocasiones, ambas de saques de esquina por Carlos Vicente a las cabezas tanto de Adrián Pica como de Asier Villalibre, aunque ambos remates fueron detenidos de manera heroica por Álex Remiro.



Tras los primeros 15 minutos disputados, el encuentro bajó de revoluciones, hasta que llegó una polémica expulsión al capitán de la Real Oyarzabal tras revisión de VAR.



Con un efectivo menos en el terreno de juego para los restantes 60 minutos, el conjunto de Imanol Alguacil no se arrugó ni mucho menos, y en la siguiente jugada, un centro raso exquisito de Sergio Gómez conectó con un pillo Brais Méndez que anotó el tanto a placer.



El conjunto babazorro lo intentó sin éxito hasta justo antes del descanso, ya que Sánchez Martínez, el gran protagonista de la noche, pitó penalti a favor de los visitantes, uno que transformó Asier Villalibre.



Al regresar de los vestuarios, ambos equipos salieron con la idea clara de marcar ese gol que los pusiese por delante en el marcador, con un primer intento de Jon Martín de cabeza a la salida de un córner y seguido un remate de Vicente que detuvo bien Remiro.



Lo que resultó en un espejismo, dado que el ritmo real visto después dejó claro que ambos equipos optaban por buscar un partido donde reinase el control.



Es más, la siguiente jugada de peligro llegó ya en el minuto 73, cuando Toni Martínez se aprovechó de un mal control de Igor Zubeldia en campo propio para robarle el balón y cabalgar hasta la meta rival, aunque una mano salvadora de Remiro desvió el balón al poste que escupió el balón.



Algo que parece que animó a los babazorros, ya que pocos minutos después, el recién ingresado en el terreno de juego Toni Martínez aprovechó una gran asistencia de Carlos Vicente para zafarse de Zubeldia y marcar el 1-2.



La Real, a la desesperada y en inferioridad numérica, buscó volcarse como fuese en ataque, algo que pudo ser contraproducente, ya que en un contraataque, Kike García pudo de nuevo marcar gol, aunque un salvador Zubeldia lo evitó.



No hubo tiempo para más y el conjunto babazorro se llevó una merecida victoria de vuelta a Vitoria. El Alavés se planta octavo con cuatro puntos, mientras que la Real cae al 12º puesto de la tabla con los tres puntos que ya tenía.



-- Ficha técnica:



1 - Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia (Olasagasti, m.81), Pacheco (Jon Martín, m.46), Javi López; Zubimendi, Sergio Gómez (Marín, m.81), Brais Méndez (Turrientes, m.81); Kubo, Oyarzabal y Becker (Sadiq, m.66).



2 - Deportivo Alavés: Sivera; Novoa, Abqar, Pica, Diarra (Manu Sánchez, m.63); Guevara, Protesoni (Stoickhov, m.46), Guridi; Vicente (Blanco, m.90+1), Villalibre (Kike García, m.63) y Rebbach (Toni Martínez, m.70).



Goles: 1-0, m.32: Brais Méndez; 1-1, m.45+5: Villalibre (p.); 1-2, m.77: Toni Martínez.



Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó con roja directa a Mikel Oyarzábal (m.29). Amonestó a Pacheco (15), Zubeldia (36), Kubo (90+6) y Jon Martín (90+7) por la Real Sociedad; y a Stoickhov (48), Rebbach (49), Sivera (90) y Manu Sánchez (90+6) por el Deportivo Alavés.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena ante 32.220 espectadores. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex jugador de la Real Sociedad José Antonio Urtiaga.

