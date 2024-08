Una pareja se graba practicando sexo en el altar de una iglesia de Jaén

Un hombre y una mujer grabaron un vídeo con el teléfono móvil mientras mantenían relaciones sexuales en el altar de la iglesia de El Centenillo, una pedanía de Baños de la Encina (Jaén), imágenes que se difundieron a través de WhatsApp y que han conmocionado a los vecinos.



El Obispado de Jaén ha mostrado su "tristeza y dolor" tras conocer los hechos, ocurridos hace más de tres meses en la iglesia de la Inmaculada Concepción de El Centenillo, aunque no habían trascendido hasta ahora.



El Obispado ha dicho a EFE que viven "con tristeza y dolor profundo el agravio cometido y la consternación que estos hechos han provocado en la comunidad cristiana".



Desde la Diócesis de Jaén, tras conocer los acontecimientos, se inició el proceso canónico correspondiente.



Respecto a las personas implicadas en estos hechos, una ya ha abandonado el pueblo y la otra no reside en El Centenillo.



"El hombre es de La Carolina, y la mujer no trabaja de limpiadora y sacristana de la Iglesia, como han informado algunos medios. Era la casera de una asociación que organiza campamentos para niños y jóvenes en el pueblo", han aclarado fuentes del obispado.



Días después de tener conocimiento de lo ocurrido se celebraron actos de desagravio en la Iglesia "para pedir perdón a Dios, padre bueno, para que mire con misericordia a su pueblo y conceda a todos el perdón y la paz" han concluido.

