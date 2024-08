El juez investiga a la pareja de Negreira por blanqueo de capitales tras hallar 3 millones

El juez que instruye la causa de los pagos del F.C. Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha acordado investigar a su pareja por un presunto delito de blanqueo de capitales, a raíz del hallazgo de casi 3 millones de euros en sus cuentas bancarias.



Joaquín Aguirre, el juez instructor del 'caso Negreira', argumenta en un auto, que ha adelantado El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, que el hallazgo de estos casi 3 millones de euros, cuyo origen "no está aparentemente justificado", supone un indicio suficiente como para considerar que la pareja de Negreira pudo participar en la trama de este caso.



De esta manera, el magistrado ha acordado en el auto otorgar la condición de investigada a la pareja del ex número 2 de los árbitros por un presunto delito de blanqueo de capitales, por lo que será citada a declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, aún sin fecha fijada.



La investigación a la pareja de Negreira se produce después de que a principios de este mes de agosto la Guardia Civil remitiera un informe al magistrado Aguirre en el que se recoge el hallazgo de este dinero, que habría ingresado entre los años 1992 y 2023 sin que de entrada “estén aparentemente justificados".



Los ingresos "están en proceso de estudio y análisis" a fin de determinar su origen, si bien "a priori, aparentemente son injustificados por las rentas y rendimientos del trabajo y del capital inmobiliario", indicaba el instituto armado en su informe aportado a la causa de la trama del 'caso Negreira'.



En concreto, el informe de la Guardia Civil cifraba en 2.977.557,51 euros la cantidad que figura en las cuentas de la pareja de Negreira, en la etapa en la que éste era el número 2 de los árbitros.



La Guardia Civil sostenía que "en estos momentos de la investigación no se puede descartar que parte de esos ingresos totales pudieran deberse al sumatorio recurrente que de manera anual, y que conforman el periodo objeto de estudio, se fuese ingresando en alguna de las cuentas" cuyo titular es Ana Paula, pero que "existen cantidades relevantes de dinero de las que no se ha podido acreditar su origen".



De esta manera, agregaba el informe que "salvo error u omisión, se observa que las transacciones mostradas presentan características que podrían considerarse atípicas por no corresponder a sus ingresos por el desarrollo de su actividad profesional, requiriendo una revisión más detallada para determinar su legitimidad y conformidad con las normativas vigentes".



Además, la Guardia Civil argumentó también que debía verificarse "el origen de los cheques y depósitos en efectivo, y la revisión de la documentación adicional que pueda justificar las transacciones, entre otras cuestiones".



En ese mismo informe, la Guardia Civil dudaba que los 7,5 millones que el F.C. Barcelona abonó a Negreira correspondieran a informes arbitrales, porque no los utilizó ningún departamento del club, incluido el cuerpo técnico, aunque sigue sin averiguar la finalidad de los pagos.



"En este momento de la investigación no ha quedado acreditado que los pagos" a Negreira correspondieran a informes de asesoramiento ni se ha podido probar el "destino final" de los informe arbitrales que éste confeccionó entre los años 2014 y 2018.



Por todo ello, en el auto, el juez Aguirre ha acordado además prolongar durante seis meses más la instrucción que terminaba el 1 de septiembre, a contar desde ese día, al considerar que se requiere más tiempo para seguir investigando el caso.



Según el magistrado, la instrucción debe prolongarse puesto que la Guardia Civil aún no ha finalizado su investigación, y una vez concluida ya podrá tomarse declaración a los investigados en esta trama.

