Sánchez reafirma los beneficios de una migración segura frente a las críticas de Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado este miércoles los beneficios de una migración segura tanto para España como para los países origen de esos flujos tras las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que le ha acusado de "alentar un efecto llamada" en su gira africana.



Sánchez ha reiterado los efectos positivos de esa migración ordenada en su intervención en un acto en el puerto de Banjul, la capital de Gambia, tras visitar a los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que colaboran en el país africano en la lucha contra la migración ilegal.



Gambia es el segundo país que visita dentro de su gira por tres países de África que incluye también a Mauritania y Senegal, y este martes, en el primero de ellos y después de reunirse con el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, Sánchez ha defendido la migración al asegurar que no es un problema, sino "una necesidad que implica ciertos problemas".



Tras esas palabras, Feijóo acusó este miércoles al presidente del Gobierno de ser "irresponsable" el hecho de "alentar el efecto llamada" en su gira africana y "promocionar España como destino" en vez de viajar al continente vecino a combatir a las mafias.



Sánchez no se ha referido explícitamente en ningún momento de su intervención en Banjul a las críticas de Feijóo, pero sí ha insistido en los beneficios que tanto para España, sus ciudadanos y los de los países de origen tiene "una migración segura, ordenada y regular".



Eso es lo que persigue la iniciativa de migración circular que España tenía acordada hasta ahora con siete países y que a partir de esta gira se convertirán en nueve tras sumarse Mauritania y Gambia.



Mediante esta migración, se contrata en origen a trabajadores que viajan a España para labores estacionales y, a su término, regresan a su país.



El presidente del Gobierno ha subrayado que "el fenómeno migratorio no entiende de fronteras" y, por ello, España aboga por una política migratoria en la que participen todos los actores implicados y fomente la colaboración con los países de origen, tránsito y destino.



"Sólo así -ha señalado- podremos hacer frente a un reto transnacional como es la migración".



Sánchez ha trasladado en este acto un mensaje de apoyo a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Banjul para colaborar en la lucha contra la migración irregular y a los que ha dicho que son "imprescindibles" en esa tarea.



Son en concreto cuatro los miembros de la Policía que forman parte de un equipo conjunto con la UE, y seis guardias civiles integrados en un destacamento encargado de una embarcación semirrígida y un vehículo todoterreno.



A ellos se ha dirigido para asegurar que es consciente de que últimamente se están viviendo "situaciones especialmente complejas" en movimientos migratorios y para reiterar su felicitación por su "impecable" trabajo.



El presidente del Gobierno ha destacado que esa colaboración tiene el objetivo común de salvar vidas en el mar y detener a las mafias que ha dicho que explotan a personas que tienen un legítimo deseo de prosperar.



De la misma forma, ha ratificado la voluntad de España de fortalecer las relaciones bilaterales en otros ámbitos como el comercio, el cambio climático, las energías verdes, el turismo o la educación entre.



"España es un socio fiable para Gambia. Esperamos continuar nuestra colaboración a nivel bilateral, pero también a nivel regional y multilateral. El presente y el futuro de África, su prosperidad, su seguridad y su avance hacia un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible, constituyen -ha asegurado- intereses estratégicos para España".

