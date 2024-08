El Betis, a sellar el pase y evitar posibles sobresaltos

El Betis afronta este jueves en el Benito Villamarín la vuelta de la eliminatoria previa de la Liga Conferencia ante el Kryvbas ucraniano con la cómoda ventaja del 0-2 logrado en la ida y con el objetivo de sellar el pase a la fase de liga por la vía rápida y evitar sobresaltos.



Llegan los del chileno Manuel Pellegrini al partido tras la victoria de la ida en Eslovaquia, con dos empates ligueros y el objetivo de materializar las ocasiones que ha generado en este comienzo de temporada aunque sin acierto ante el gol, como ya ha apuntado el técnico de Santiago.



Introducirá cambios en el once inicial sin renunciar a su dibujo el entrenador bético, quien recompondrá su zaga para gestionar los esfuerzos de sus centrales,Marc Bartra y Diego Llorente, en el inicio de este ejercicio y tenerlos, además, disponibles para el duelo liguero del próximo domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.



El de mañana podría ser el partido de la vuelta de Adrián San Miguel a la portería bética tras su vuelta desde la Premier League, en una zaga en la que el eje estará formado por el brasileño Natan Souza junto al suizo Ricardo Rodríguez, con Héctor Bellerín y el francés Romain Perraud en los costados.



En el mediocentro, Pellegrini podría repetir con la pareja de la ida formada por el estadounidense Johnny Cardoso y Sergi Altimira por detrás de la línea de tres en las que las combinaciones pasan por Pablo Fornals, Nabil Fekir, Ez Abde, Rodri Sánchez, Assane Diao, Iker Losada, Aitor Ruibal, Juanmi Jiménez y Chimy Ávila, quien podría entrar en el once como hombre más adelantado.



Las combinaciones de mediapuntas son múltiples y, entre ellas, está el caso de que el chileno decida darle continuidad o descanso a Fekir en el eje de esa línea de tres o ubicar en su posición a Rodri, mientras que el resto se alternará en el once de salida o durante el partido.



Para el puesto de nueve, al no poder debutar aún en esta competición el brasileño Vitor Roque, Pellegrini optará por Chimy Ávila, aunque también cuenta con las opciones de Juanmi o, la que más ha usado hasta ahora, recurrir al polivalente Aitor Ruibal en esa posición más adelantada.



Sin cambiar el dibujo ni renunciar a la intensidad, Manuel Pellegrini gestionará sus efectivos para resolver por la vía rápida una eliminatoria, en principio, sin dificultades para afrontar con garantías y posibles problemas físicos el duelo del domingo ante los de Carlo Ancelotti.



Antes, deberán pasar lo que, en principio, parece un trámite ante un rival que mostró pocos argumentos en la ida en tierras eslovacas, en un duelo en el que no creo peligro y en el que sus esfuerzos se estrellaron ante el orden defensivo desplegado por los de Pellegrini.



El Kryvbas, que juega esta eliminatoria tras ser apeado en la tercera ronda clasificatoria de la Liga Europa por el Viktoria Pilsen checo, fue tercero la pasada temporada en la Superliga de Ucrania solo por detrás del Shakhtar -campeón- y el Dinamo Kiev -segundo-.



Alineaciones probables:



Betis: Adrián, Bellerín, Ricardo Rodríguez, Natan, Perraud; Altimira, Johnny Cardoso; Fornals, Fekir, Abde; y Chimy Ávila.



Kryvbas: Klishchuk; Bandeira, Romanchuk, Stetskov, Dibango; Vakulko, Bizimana; Kuzyk, Lunov, Sosah; y Adu.



Árbitro: Igor Pajac (Croacia).



Estadio: Benito Villamarín.



Horario: 21.00 (19.00 GMT).

