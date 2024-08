Rodríguez critica la "bajeza moral" de Feijóo y le acusa de superar a la extrema derecha

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado la "bajeza moral" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su "irresponsabilidad" al utilizar un asunto como la inmigración para "buscar una revuelta social, en unos posicionamientos que superan la extrema derecha".



Así ha respondido Rodríguez este martes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Toledo sobre el mensaje que ha publicado Feijóo en la red social X, en el que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar un efecto llamada" a la migración irregular en su gira por África y de "promocionar España como destino" en lugar de ir al continente a "combatir las mafias".



La ministra ha recordado que Feijóo "llegó a la política diciendo que iba a ser un hombre moderado", que llegaba a poner "sensatez" a la política española y que no iba a hacer política "a golpe de tuit". Si bien, ha añadido que su mensaje "muestra una bajeza moral" que, a su juicio, no se puede permitir el líder de un partido como el PP.



"Estoy segura de que ese tuit no es compartido por una inmensa mayoría de la militancia del Partido Popular, ni de la sociedad española", de la que ha dicho que está "muy por encima de esa bajeza, de esa irresponsabilidad al utilizar un asunto como la inmigración para buscar una revuelta social, en unos posicionamientos que superan a la extrema derecha".



"Es de extrema inhumanidad" utilizar este asunto para hacer política, ha continuado Rodríguez, quien ha confiado en que "a estas horas se esté arrepintiendo" y, "siguiendo sus palabras, borre su cuenta para no volver a cometer una irresponsabilidad tan grande" como la que, a su modo de ver, acaba de cometer "utilizando el dolor de las personas".



"La migración nunca puede perder su perspectiva humana. Son personas que se mueven por el dolor de las guerras, del hambre (...) Son seres humanos como nosotros y esa perspectiva humanista nunca debe perderse en los partidos que nos consideramos demócratas", ha aseverado la ministra.



En este sentido, ha defendido la necesidad de abordar el problema "desde una perspectiva humana, de seguridad y también ordenada".



"Una perspectiva humana que hemos de trabajar también en el ámbito europeo, como está haciendo España, con ese pacto sobre migración y asilo. Una perspectiva de gestión de la política migratoria que pasa por la cooperación de los países de origen y de tránsito, como esta mañana está haciendo el presidente del Gobierno", ha añadido.



Rodríguez también se ha preguntado: "¿Cuál es la política migratoria que defiende el PP? ¿Es esa, la del odio, el racismo, la xenofobia? ¿Ha superado a Vox? Esa es la pregunta que tiene que responder Feijóo", ha concluido.

