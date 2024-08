Marc Márquez ante su segunda gran oportunidad de lograr la primera victoria con Ducati

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) tiene este fin de semana, con la disputa del Gran Premio Motorland Aragón de MotoGP, duodécima prueba puntuable del mundial de motociclismo, ante su segunda gran oportunidad -después de Sachsenring, Alemania- de conseguir su primera victoria en la categoría sobre una Ducati.



Y no es porque lo diga quien suscribe estas líneas, sino más bien porque las estadísticas hablan por si solas en favor de un Marc Márquez a quien se le dan muy bien los circuitos que se corren en sentido contrario a las agujas del reloj, como es el caso del trazado de Alcañiz.



En el año de su debut en la categoría, 2013, Marc Márquez ya logró la victoria en ese escenario, en el que acabó por los suelos en las ediciones de 2014 y 2015 -ambas ganadas por Jorge Lorenzo con su Yamaha YZR M 1-, pero a partir de ahí, hasta el momento de su lesión (2020), sus participaciones en el trazado de Motorland Alcañiz se cuentan por victorias, como lo fueron las de 2016, 2017, 2018 y 2019.



Si la cita alemana de Sachsenring 'le pilló' todavía muy 'fresco' en su conocimiento de la Ducati Desmosedici, a Motorland Alcañiz llega ya 'mucho más rodado', por lo que podría ser una gran oportunidad para que el ocho veces campeón del mundo de motociclismo lograse enjugar esa desventaja que tiene frente a las GP24 de Bagnaia, Martín y Bastianini, pera conseguir su primera victoria.



Un triunfo que llegaría después de más de 1.000 días 'de abstinencia' sin pisar lo más alto del podio, pues no lo hace desde el 24 de octubre de 2021 en el Gran Premio de Emilia Romagna que se disputó en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático y que su supuso la quincuagésima novena victoria en MotoGP y la 85 de su carrera deportiva.



En cualquier caso Marc Márquez no lo tendrá fácil, aunque ninguno de sus rivales ha logrado repetir victoria en ese escenario, en el que Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) ganó en 2022, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) lo hizo en 2021 y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) no se ha subido nunca a lo más alto del cajón en Motorland Alcañiz.



Ellos deben ser sus principales 'enemigos' para lograr el tan anhelado objetivo, pues cuentan con la mecánica más fiable y efectiva de la competición en la actual temporada, la Ducati Desmosedici GP24, lo que es sinónimo de oportunidad y hasta de ventaja, ya que no parece que ninguna de las marcas rivales esté en disposición de 'plantar cara' a los prototipos más modernos de Borgo Panigale.



Si alguien se encuentra en disposición de lograr ese objetivo, son los representantes del fabricante italiano de Noale, Aprilia, los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales, el único piloto no Ducati que ha ganado alguna carrera en 2024, lo hizo en el Gran Premio de las Américas disputado en Austin.



Además de Viñales, seguro que Aleix Espargaró intentará dar la sorpresa en la tercera 'carrera de casa', en busca de una victoria que le permita retirarse de la competición activa con el mejor 'sabor de boca'.



En la relación de vencedores en Motorland Alcañiz sólo falta el español Alex Rins, quien lo hizo en 2020 al manillar de la Suzuki GSV RR, aunque se antoja algo más complicado que el piloto natural de Barcelona pueda conseguir ese objetivo en la actualidad, pues no se encuentra plenamente recuperado de su lesión en una pierna y la Yamaha YZR M 1 que ahora pilota junto al francés Fabio Quartararo no atraviesa su mejor momento en el aspecto técnico.



Otros de los 'candidatos', cuando menos al podio, deben ser los pilotos representantes del fabricante austríaco KTM, el surafricano Brad Binder y el australiano Jack Miller, que no han comenzado la temporada con el 'paso adelante' que de ellos se esperaba, como tampoco el español Pedro 'Tiburón' Acosta, quien aunque con los colores de Gas Gas, dispone de una mecánica oficial RC 16 y su primera victoria en MotoGP, en el año de su debut, se está haciendo esperar mucho más de lo que todos podrían imaginar.



En la pelea por el podio, e incluso por la victoria, podrían 'sumarse nombres propios, todos ellos sobre motos Ducati, como los de los italianos Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi y FrancoMorbidelli, además del español Alex Márquez, a quien el trazado turolense se le da bastante bien.



Un paso por detrás, pero con posibilidades de destacar de alguna manera, se encuentran el portugués Miguel Oliveira o el español Raúl Fernández, ambos sobre sendas Aprilia RS-GP.



No lo tienen igual de sencillo los pilotos de Honda, que continúan su 'lucha' por evolucionar un prototipo, el de la RC 213 V, que se encuentra muy lejos técnicamente de sus competidores, por lo que no se pueden esperar grandes sorpresas de los oficiales de la marca, el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, ni de los 'satélites', el francés Johann Zarco y el japonés Takaaki Nakagami.

