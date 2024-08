Así será la nueva "Champions": 36 clubes con 8 rivales para cada uno, sin fase de grupos

La renovada Liga de Campeones con 36 equipos diseñará este jueves por sorteo en Mónaco su primera fase, en la que cada uno de los participantes conocerá a los ocho rivales que tendrá del 17 de septiembre al 29 de enero, en busca de los octavos de final.



Los 36 clubes estarán agrupados, según su coeficiente UEFA, en cuatro bombos de nueve equipos. Únicamente para el defensor del título no se tendrá en cuenta el ránking para estar en el bombo 1.



Por ello, el Real Madrid, que se proclamó campeón en Londres al imponerse al Borussia Dortmund en la última edición, estará en este grupo junto a Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund, RB Leipzig y Barcelona. Igual ocurrirá en las siguientes ediciones.



El sorteo en el Foro Grimaldi de Mónaco (18.00 horas) será híbrido, con una pequeña sección manual, para sacar las bolas correspondientes de cada equipo, y otra digital, en la que un 'software' determinará de manera aleatoria los rivales de cada club.



El programa evitará enfrentar a dos equipos del mismo país y añadirá una nueva regla para que cada club no tenga más de dos rivales de otra federación. Por ejemplo, un equipo español no podrá enfrentarse a otro español y tampoco en esta fase podrá encontrarse con más de dos ingleses.



La primera fase, llamada "fase liga" por la UEFA, incluirá ocho jornadas, del 17 de septiembre al 29 de enero. Todas se jugarán en dos fechas -martes y miércoles- salvo la última, que será unificada en miércoles y que puede ser determinante para establecer el cuadro de octavos. El calendario no se conocerá hasta el sábado 31.



Los ocho primeros accederán directamente a octavos. Los que acaben entre el noveno y el puesto 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar los octavos de final, y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición, como hasta la fecha.



Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich.



Los clubes que terminen del 1 al 8 en la fase liga serán cabezas de serie en octavos de final y jugarán el partido de vuelta en su casa.



En caso de empate el primer criterio para decidir será la diferencia de goles. Luego, si los clubes se hubieran enfrentado, el resultado del enfrentamiento, y sino lo hubieran hecho el número de goles. Posteriormente el número de victorias.



La última jornada jugará a la vez todos sus partidos, sistema que aplicarán también la Liga Europa y la Liga Conferencia.



La presente temporada será la edición número 70 de la competición, que se creó con la denominación de Copa de Europa en 1955 y la participación de los campeones de las ligas nacionales.



Desde entonces, sus cambios de formato, algunos con exigencias de los clubes de trasfondo, han pasado por diferentes ampliaciones, como fue la de 1992-1993 a ocho equipos, la introducción de la fase de grupos (2 de 4 en 1993-94; 4 de 4 en 1994-95 y 8 de 4 en 1999-2000). En algunos periodos se llegó a jugar una segunda fase de grupos, sin cuartos ni semifinales, que desapareció en la campaña 2003-2004.



La Liga Europa, que se sorteará el viernes 30 también en Mónaco, se jugará con el mismo sistema y requisitos que la Liga de Campeones. Tendrá también una fase liga con 36 clubes; una eliminatoria previa a octavos y luego eliminatorias directas de octavos a semifinales.



La primera fase se prolongará del 25 de septiembre al 30 de enero y la final será en el estadio de San Mamés (Bilbao) el 21 de mayo.



La Liga Conferencia cambiará igualmente el formato de grupos para jugar una fase de liga con 36 equipos en la que cada club se enfrentará a 6 rivales, con tres partidos en casa y tres fuera. Se prolongará desde el 3 de octubre al 19 de diciembre y después habrá "play-off", octavos cuartos, sefiminales y la final el 28 de mayo en Wroclaw (Polonia).



= Fechas Liga de Campeones



Jornada 1: 17–18-19 de septiembre de 2024



Jornada 2: 1/2 de octubre de 2024



Jornada 3: 22/23 de octubre de 2024



Jornada 4: 5/6 de noviembre de 2024



Jornada 5: 26/27 de noviembre de 2024



Jornada 6: 10/11 de diciembre de 2024



Jornada 7: 21/22 de enero de 2025



Jornada 8: 29 de enero de 2025



Ronda eliminatoria de play-offs: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025



Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025



Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025



Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025



Final: 31 de mayo de 2025 (Múnich)



= Fechas Liga Europa



Jornada 1: 25-26 de septiembre de 2024



Jornada 2: 3 de octubre de 2024



Jornada 3: 24 de octubre de 2024



Jornada 4: 7 de noviembre de 2024



Jornada 5: 28 de noviembre de 2024



Jornada 6: 12 de diciembre de 2024



Jornada 7: 23 de enero de 2025



Jornada 8: 30 de enero de 2025



Play-offs: 13 y 20 de febrero de 2025



Octavos de final: 6 y 13 de marzo de 2025



Cuartos de final: 10 y 17 de abril de 2025



Semifinales: 1 y 8 de mayo de 2025



Final: 21 de mayo de 2025 (Bilbao)



= Fechas Liga Conferencia



Jornada 1: 3 de octubre de 2024



Jornada 2: 24 de octubre de 2024



Jornada 3: 7 de noviembre de 2024



Jornada 4: 28 de noviembre de 2024



Jornada 5: 12 de diciembre de 2024



Jornada 6: 19 de diciembre de 2024



Play-offs: 13 y 20 de febrero de 2025



Octavos de final: 6 y 13 de marzo de 2025



Cuartos de final: 10 y 17 de abril de 2025



Semifinales: 1 y 8 de mayo de 2025



Final: 28 de mayo de 2025 (Wroclaw).

