Tellado deja la puerta abierta a citar a Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid o el Senado

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dejado la puerta abierta a que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sea citada en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid o en la del Senado, pese a que Alberto Nuñez Feijóo descartó llamarla en la Cámara Alta.



"Nosotros no descartamos nada, el listado de personas citadas en cada comisión se puede ampliar llegado el caso", ha afirmado Tellado en una entrevista este miércoles con Esradio, al ser preguntado sobre si el PP ha vetado la citación de la mujer de Pedro Sánchez en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid.



El PP ha impulsado dos comisiones de investigación relacionadas con la presunta corrupción que rodea al jefe del Ejecutivo, la del Senado y la del PP de Isabel Díaz Ayuso en el parlamento madrileño, centrada en la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Los populares tienen mayoría absoluta en ambas cámaras.



Tellado ha abogado por ir "poco a poco" en las comisiones porque la instrucción judicial en la investigación por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios privados a Gómez y también la del caso Koldo se están haciendo en paralelo a estos órganos parlamentarios.



"No corresponde precipitarnos, se trata de que en los sumarios haya información suficiente para que eso tenga un correlato en las comisiones de investigación", ha apuntado.



Las palabras de Tellado, sin cerrar la opción de llamar a Gómez, contrastan con las de Feijóo, que el pasado 2 de julio descartaba citar en el Senado a la mujer del presidente del Gobierno, con el argumento de que su situación se debe resolver en el ámbito judicial y de que su partido requiere las explicaciones del jefe del Ejecutivo.



El portavoz del PP, Borja Sémper, reiteró esta posición en rueda de prensa el pasado lunes, cuando afirmó: "Que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación porque a quien vamos a llamar y a quién vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del Gobierno".



Al respecto de esta disparidad, fuentes de la dirección nacional del PP señalan a EFE que con lo conocido hasta ahora está descartado citar a la mujer del presidente, aunque esta posición es susceptible de cambio ante nuevas revelaciones y a la espera de conocer qué dirá el presidente del Gobierno cuando comparezca en la comisión de investigación del Senado, una cita que sigue sin fecha.



Tellado ha denunciado el silencio de Sánchez ante el juez, al acogerse a su derecho a no declarar, y ha apuntado que "quien calla otorga", al tiempo que ha calificado de caso Sánchez el caso Koldo, en el que está investigado un exasesor del exministro José Luis Ábalos, al entender que la presunta trama de comisiones llegaría a varios ministerios.

