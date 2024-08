Albares acusa a Feijóo de "abrazar abiertamente" el discurso xenófobo de Vox en migración

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "abrazar abiertamente las tesis xenófobas de la extrema derecha" en inmigración y de "correr detrás de Vox en un discurso alarmista" que intenta dividir a la sociedad.



Con estas palabras en una entrevista en TVE, el ministro ha querido responder al mensaje de Núñez Feijóo en la red social X en el que advertía al Gobierno de la "irresponsabilidad" de alentar el efecto llamada en la "peor crisis migratoria irregular" y acusaba al presidente Pedro Sánchez de ir a África a "promocionar España como destino".



Según Albares, si el PP no quiere estar del lado de las propuestas de Gobierno, al menos que apoye a sus propios ejecutivos en Ceuta y Canarias (donde los populares gobiernan con Coalición Canaria) que sí exigen soluciones para la migración irregular y la reubicación de los menores migrantes.



Preguntado por esa falta de consenso parlamentario para reubicar a los menores inmigrantes de Canarias y Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas, Albares ha reiterado que el Gobierno tiene encima de la mesa una propuesta que no ha salido adelante por la "irresponsabilidad" del PP "y por la falta absoluta de humanidad".



Albares ha insistido en que el PP no ha querido que exista un consenso para algo que tiene que ser una política de Estado como es todo lo que toca a la emigración, tanto en la vertiente económica como en la lucha contra la migración irregular.

