El Mallorca y el Sevilla firman un empate sin goles muy disputado

Mallorca y Sevilla firmaron un empate sin goles en el que el cuadro hispalense dominó con mucha claridad la primera mitad y pudo ponerse por delante con una gran ocasión de Sow mientras que el conjunto bermellón mejoró en la segunda mitad y tuvo la oportunidad llevarse el encuentro mediante las claras acciones de Muriqi y Samú Costa.



El conjunto dirigido por Luis García Pimienta comenzó el duelo con problemas en la salida de balón provocados por la alta presión del Mallorca, que salió al césped con la idea de cambiar la imagen ofrecida en su derrota frente a Osasuna.



La primera ocasión del partido la tuvo el cuadro local cuando Muriqi remató liberado en el área un saque de esquina lanzado por Sergi Darder que terminó en las manos de Nyland, rememorando la acción entre los mismos protagonistas que acabó en el tanto del empate frente al Real Madrid.



El Sevilla reaccionó y tuvo en las botas de Lukebakio su primera oportunidad para adelantarse en el marcador cuando Pedrosa se adentró con la pelota hasta la frontal del área y combinó con su compañero, que probó a Leo Román con un disparo raso que blocó el guardameta ibicenco.



Ninguno de los dos equipos se mostraba muy acertado con la posesión en sus pies y los dos equipos luchaban por quedarse con el control del partido a través del trabajo de sus centrocampistas.



Con el paso de los minutos fue el Sevilla el equipo que creaba más peligro y tuvo dos acercamientos al área rival con sendos disparos lejanos de Saúl y Lukebakio que detuvo sin grandes complicaciones Leo Román en su estreno esta temporada en competición oficial.



Al Mallorca le costaba hacer daño por las bandas que ocupaban en el once Larin y Antonio Sánchez, dos de las novedades en el once por parte de Jagoba Arrasate respecto a las alineaciones de las primeras jornadas.



Tras la reanudación del choque el cuadro sevillano salió con una marcha más y arrinconó en su campo al elenco bermellón con varias aproximaciones sin mucho peligro para Leo Román.



Esta dinámica provocó que el Sevilla tuviera la ocasión más clara del partido. Un centro de Pedrosa al punto de penalti conectó con Sow tras llegar desde segunda línea y el futbolista suizo envió su lanzamiento rozando el palo sin oposición defensiva.



El Mallorca reaccionó después de esa acción y volvió a pisar la mitad de campo hispalense con un disparo de Antonio Sánchez centrado desde la frontal y un centro al área pequeña que no pudo rematar Muriqi.



El equipo de García Pimienta buscó constantemente una banda izquierda muy productiva gracias al buen nivel que mostraron tanto Pedrosa como Ejuke, uno de los mejores para el Sevilla todo el partido.



Pasada la hora de juego el Mallorca tuvo una doble oportunidad muy clara tras un mano a mano que el delantero kosovar no pudo superar a Nyland y Samú Costa mandó por encima del larguero a un metro de la portería una prolongación de Muriqi tras otro saque de esquina.



Se crecieron los futbolistas de Arrasate con mucha presencia por la banda derecha tras la entrada al terreno de juego de Asano, que se combinó muy bien con un Maffeo que cumplió 100 partidos oficiales con la camiseta del elenco balear.



Los últimos minutos de partido sirvieron para ver el debut oficial del futbolista del filial, Marc Domènech, con la elástica mallorquinista y la expulsión de Saúl por protestar una decisión arbitral minutos antes de llegar al 90.



- Ficha técnica:



0 - RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes (Mascarell, min.73), Samú, Darder (Marc Domènech, min.83); Antonio Sánchez (Asano, min.65), Muriqi (Abdón, min.82), Larin (Dani Rodríguez, min.65).



0 - Sevilla FC: Nyland; Carmona, Badé, Gudelj (Marcao, min.69), Pedrosa; Saúl, Sambi (Juanlu, min.62), Sow; Lukebakio (Jesús Navas, min.69), Iheanacho (Isaac Romero, min.62), Ejuke.



Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité de Galicia). Expulsó con roja directa al sevillista Saúl y amonestó con tarjeta amarilla al sevillista Sow.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 20.470 espectadores. Antes del comienzo del partido se hizo una entrega de camisetas y saque de honor a los tres medallistas olímpicos de las Islas Baleares en los recientes Juegos de París 2024: Joan Antoni Moreno, Juana Camilion y Marcus Cooper.

