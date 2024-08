Nieto lamenta que "las grietas" de la 'ley trans' dejen a maltratadores eludir la justicia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha lamentado este martes que las "grietas" en la 'ley trans' puedan permitir que un maltratador eluda la acción de la justicia al cambiar su sexo.



Nieto, que ha visitado la Ciudad de la Justicia de Málaga, se ha referido a preguntas de los periodistas al caso de un condenado a 15 meses de cárcel por agredir a su pareja que ha eludido el ingreso en prisión tras cambiar su sexo en el Registro Civil, lo que ha hecho que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla se inhiba en el caso.



"Cuando uno toma decisiones para aprobar una ley sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la justicia, lo normal es que se acabe llegando a errores, y esto pasa con la ley que ampara la posibilidad de que una persona elija su sexo, algo que me parece correcto, pero hay unos requisitos legales que tienen que contrastarse con los profesionales", ha afirmado.



Según Nieto, "habría hecho falta un informe del Consejo de Estado que no se produjo y un informe del CGPJ que no se produjo, y todo eso habría ayudado a que ese tipo de matices y de situaciones se hubiesen evitado y controlado y nadie se pudiese aprovechar de algo legítimo para quien realmente tiene esa situación, pero ilegítimo para quien intenta aprovecharse de esa norma".



Ha recordado que recientemente también se ha conocido en el País Vasco el caso "de un ertzaina que debería estar comprometido con el cumplimiento de las normas" y que también intentaba vulnerarlo "a través de esa grieta que se ha dejado en una ley importante, que pone en riesgo todo el sistema de protección de las mujeres".



"Hemos abierto una grieta que hace que el maltratador se pueda amparar", ha insistido el consejero, que ha matizado que no quiere "generalizar" porque cree que "la ley es necesaria y ese derecho hay que ampararlo", y se ha mostrado "cansado de malas leyes" del Gobierno central que "sistemáticamente están dando este resultado".



En este sentido, ha citado la ley del 'solo sí es sí', que permitió "que multitud de violadores y maltratadores salieran de la cárcel por una mala previsión legal".



Ha reiterado que le parece "legítimo" que una persona "que no se reconozca en su sexo tome una decisión de este tipo amparada por una serie de garantías médicas y jurídicas" y ha añadido que un "juez no puede interpretar la norma, tiene que aplicarla" y "muchas veces se acusa a los jueces de decisiones absurdas cuando están atados de pies y manos por una norma mal hecha que lleva a esta situación".



También ha subrayado que, durante la tramitación de dicha ley, el PP pidió que "un informe médico amparara la decisión", y, por eso, "se tachó de retrógrado" a su partido que "planteaba dar seguridad jurídica a la decisión legítima de una persona".



La ley "no puede ser utilizada por alguien después de haber maltratado presuntamente a otra persona para escabullirse", ya que la persona maltratada "se siente doblemente maltratada y amenazada, porque el agresor está fuera del control de la justicia", ha añadido el consejero.

