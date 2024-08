Espadas pide una reunión "urgente" a Moreno para abordar la financiación autonómica

El secretario general del PSOE-A y líder de la oposición, Juan Espadas, ha solicitado una reunión "urgente" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar la posición de la comunidad en el debate sobre financiación autonómica abierto tras el acuerdo fiscal en Cataluña, y ha recordado que dicha posición "está fijada por el Parlamento desde 2018".



"No queremos ser espectadores de la bronca de Moreno ni con Pedro Sánchez ni con el Gobierno de España, queremos ser copartícipes de un acuerdo de financiación autonómica en España", ha argumentado Espadas en declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, donde ha precisado que la propuesta se realizará por escrito a lo largo de este martes.



El líder socialista ha advertido de que su partido "no va a recibir lecciones de quien nunca ha liderado ni iniciativas en materia de igualdad y solidaridad interterritorial en España, ni autonomía y autogobierno en Andalucía" y ha emplazado al presidente de la Junta a "pensar en Andalucía y no en el PP y en Feijóo".



Según Espadas, Moreno ha incumplido el acuerdo del Parlamento andaluz de 2018 "con el dumping fiscal, bajando impuestos a las personas más ricas y descontando mil millones de euros al año para servicios públicos", además de la estrategia del PP en Génova "vetando hace un mes el techo de gasto por el que otros mil millones del Estado" llegaban a Andalucía.



"Vamos a dejar ya exclusivamente de mirar a Cataluña y vamos a ver cómo conseguimos nosotros, desde Andalucía, que el modelo de financiación que aprobó este Parlamento sea una realidad con un acuerdo de todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España", ha reclamado Espadas.



A su juicio, no va a haber modelo de financiación autonómica "si no hay diálogo y acuerdo y si no se hace real la igualdad y la solidaridad".



El dirigente socialista ha criticado, además, que, si Moreno "cree que se está ante una urgencia nacional, estuviera el domingo haciendo huevos fritos con su equipo o ahora viajando a China con una amplia delegación del Gobierno andaluz diez días".



"Si estamos en urgencia nacional debe dejar de insultarme o decirme que soy el delegado de alguien y dar el respeto que debe el jefe de la oposición y atender esa cita en San Telmo", ha sentenciado.



Espadas se ha preguntado si a Moreno "le parece mejor" la propuesta del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP), y ha insistido en dialogar "con el resto de las comunidades y con el Gobierno con una propuesta andaluza".

