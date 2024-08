Coria del Río exige una mesa de control del virus del Nilo impulsada por el Gobierno

El ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) ha exigido la creación de una mesa de trabajo permanente impulsada por el Gobierno Central para el control del virus del Nilo, en la que estarían la Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y los municipios afectados.



Esta petición se produce tras el fallecimiento de dos personas este lunes en Coria por el virus del Nilo, que se ha cobrado cinco víctimas este verano en la provincia de Sevilla, según ha recordado en un comunicado el consistorio, que ha señalado que sigue aumentando el número de casos confirmados, “extendiéndose por Sevilla, Huelva, Cádiz, Jaén, Córdoba o Extremadura”, por lo que "no es el caso del Bajo Guadalquivir sino que traspasa términos municipales”.



Por ello, este asunto requiere de un tratamiento “que va mucho más allá de lo local y que no puede demorarse más en el tiempo, pues está en juego la vida de la ciudadanía”, según el ayuntamiento coriano.



Además, la situación demuestra que los planes municipales que la Junta de Andalucía aprueba son insuficientes para atajar el problema”, según el alcalde de Coria, Modesto González (Andalucía X Sí), y, tras cuatro años de trabajo “y cientos de miles de euros invertidos procedentes de las arcas municipales, queda comprobado que los ayuntamientos, por mucho esfuerzo que hagan, no pueden acabar con un problema de este calibre”.



El alcalde ha indicado que en las últimas semanas muchos científicos se han pronunciado y han apuntado soluciones basadas en la biodiversidad y en los tratamientos contra la larva del mosquito a desarrollar al inicio del año en las plantaciones de arroz y en los espacios naturales con aguas estancadas.



Por todo ello, ha exigido la creación de una mesa de trabajo permanente "que aborde una solución al control” del virus del Nilo, que incluya que el Gobierno Central sea quien la impulse, elaborando “un plan de acción integral que encierre todas las medidas que los científicos y técnicos consideren oportunas y que vienen apuntando desde hace cuatro años”.

