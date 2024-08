El Betis choca con Sivera

El Real Betis se chocó este domingo con un gran Antonio Sivera, que salvó un punto para el Deportivo Alavés en la recta final de un duelo correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se cerró con empate a cero y con los locales con diez jugadores, tras la expulsión de Aleksandar Sedlar.



Béticos y albiazules siguen sin sumar la primera victoria y el Glorioso logró su primer punto de la temporada tras una buena primera parte, pero acabó defendiendo el resultado ante un conjunto bético volcado en los últimos compases, que mejoró notablemente con la entrada de Abde y Chimy Ávila en la segunda mitad.



Los de Luis García Plaza saltaron con más chispa al césped de Mendizorroza, con un juego más vertical y con una presión alta que le permitió recuperar balones cerca de los dominios de Rui Silva.



En cambio, el equipo andaluz estuvo bien colocado en defensa para evitar las llegadas del Alavés. De hecho, la primera ocasión más clara fue para Juanmi a los 11 minutos, con un remate que culminó una jugada muy rápida que pilló la espalda de la defensa vitoriana y pudo mover el marcador.



Los béticos buscaron con ahínco la banda derecha, por la que llegaron en varias ocasiones, pero el Alavés no dejó de lado su planteamiento.



Carlos Vicente logró el primer tanto en el minuto 18 pero no subió al marcador por fuera de juego previo de Kike García, que intentó rematar un balón en posición ilegal que después acabó en los pies del extremo maño.



Los andaluces intentaron bajar las revoluciones de un partido que iba al ritmo de los locales a pesar de que el balón era de los visitantes.



Youssouf Sabaly fue uno de los más activos del cuadro de Manuel Pellegrini con varios centros al área y llegadas hasta la línea de fondo. Junto a Fekir, obligó a extremar las precauciones a una ordenada defensa local que no se deshizo a pesar de la insistencia de los béticos.



Tras el paso por vestuarios, el ritmo bajó notablemente; lo que favoreció al Betis, que tuvo más tiempo para pensar y elegir las mejores opciones.



El Alavés estuvo cerca de cambiar el resultado mientras cerraban una brecha a Diego Llorente en la banda tras un encontronazo con Nahuel Tenaglia. Fue una de los pocas ocasiones del primer cuarto de hora de una segunda mitad más pausada, pero con un partido abierto.



Los dos equipos perdieron balones comprometidos y el contragolpe hacia uno y otro lado pudo desequilibrar la balanza.



La entrada de Abde y Chimy Ávila encendió la mecha ofensiva de un Betis que comenzó a llevar más peligro a la portería de Antonio Sivera, que respondió con acierto cuando le tocó.



Carlos Vicente, el mejor de los vascos, lo intentó siempre que pudo, pero no logró conectar con los hombres más adelantados de su equipo.



Nabil Fekir tuvo en sus botas el gol del partido en la recta final, pero el franco-argelino apuró mucho su remate junto al palo derecho del equipo local.



Los béticos se volcaron en los compases finales cuando se vieron con un hombre más tras la expulsión de Sedlar, pero de nuevo apareció Antonio Sivera para arrancar el primer punto para los suyos.



- Ficha Técnica:



0 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Sedlar, Abqar, Manu Sánchez; Blanco, Guevara (Protesoni, min.77); Conechny (Romero, min.61), Stoichkov (Carlos Martín, min.61), Carlos Vicente (Diarra, min.88); y Kike (Guridi, min.77).g



0 - Betis: Rui Silva; Sabaly, Bartra, Llorente, Ricardo (Perraud, min.46); Marc Roca, William Carvalho, Fekir, Fornals (Rodri, min.76), Juanmi (Abde, min.63) y Aitor Ruibal (Chimy Ávila, min.63).



Árbitro: Busquets Ferrer (Colegio Balear). Expulsó al local Sedlar con roja directa (min.87). Además amonestó con cartulina amarilla a los jugadores locales Sedlar (min.4) y a los visitantes Juanmi (min.27), Perraud (min.64), Roca (min.77) y Chimy (min.89).



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.623 espectadores. Antes del encuentro se rindió homenaje a Raquel Gil y Jimena Vicario, jugadoras de las Gloriosas, que se proclamaron campeonas de Europa sub-19 con la selección española de fútbol.



Asimismo se recordó la figura de Fermín Rodríguez, trabajador del Alavés, fallecido al concluir la temporada pasada; y se guardó un minuto de silencio en honor a todos los alavesistas fallecidos durante el pasado curso.

