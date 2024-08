Gerena eleva el nivel de alerta tras la detección de un caso de Virus del Nilo

El Ayuntamiento de Gerena (Sevilla) ha informado de que las autoridades sanitarias han certificado un caso de Virus del Nilo en la localidad, una mujer de 73 años, que ya ha recibido el alta hospitalaria, por lo que ha elevado su nivel de alerta.



Ante esta situación. siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía y en coordinación con esta administración, se ha puesto en marcha el protocolo previsto, elevando el riesgo de nivel 1 (bajo) a 5 (más grave), ha precisado el Consistorio en un comunicado.





Pese a ello, han señalado que "no hay motivos para alarmarse, pero sí se debe actuar con cautela y emprender las acciones que contempla la Consejería de Salud".



Por ello, se va a realizar un nuevo diagnóstico para hallar larvas del mosquito que propaga el citado virus -como se hace a principios del verano todos los años con una empresa especializada, incluida la zona de las canteras-, y si éste es positivo se procederá a la fumigación de imbornales y al vaciado de fuentes, como principales medidas de prevención.



Habrá reuniones semanales con la inspección de Sanidad para hacer un seguimiento de la situación.



Se recomienda a la población que use repelentes, mosquiteras y que evite las zonas de aguas estancadas



En declaraciones a EFE, la concejala de Salud de Gerena, Puri Acuña, ha indicado que el ayuntamiento tiene un contrato con una empresa de fumigación para hacerla de forma preventiva y ha avanzado que este mismo lunes, a primera hora, la empresa va a mirar la zona de aguas estancadas.



Además, ya se ha hecho la difusión pertinente por las redes sociales, se va a pegar y se está pegando cartelería para que los vecinos estén todos informados de las medidas preventivas que tienen que llevar a cabo, ya que ha incidido en que no es solo lo que haga el ayuntamiento "sino también las medidas preventivas que adopten las familias y las personas en general".



Ha destacado la importancia de prevenir la picadura de mosquitos con mosquiteras, con cortinas, con insecticidas y, pulseras, entre otras medidas.



Asimismo, ha precisado que no hay que alarmarse por un solo caso aunque es "bueno tomar todas las precauciones que indican las autoridades sanitarias" y ha avanzado que habrá reuniones semanales con la inspección de Sanidad para hacer un seguimiento de la situación.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es