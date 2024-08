Las 'Guerreras juveniles' hacen historia y se coronan campeonas del mundo

La selección española juvenil femenina hizo historia y se proclamó por primera vez campeona del mundo de la categoría, tras imponerse este domingo por 22-23 a Dinamarca en la final del Mundial de China, gracias a un excelente trabajo defensivo en la segunda parte.

Una formidable defensa que no evitó a las 'Guerreras juveniles', que llegaron a contar con renta de cinco goles (14-19) al filo del ecuador del segundo tiempo, sufrir los indecible para batir a un equipo danés que buscaba su tercer titulo de campeón del mundo juvenil, el segundo de manera consecutiva.



Pero el poste que repelió el lanzamiento final de la extremo Andrea Jensen premió no sólo la capacidad de resistencia del conjunto español, sino el sensacional torneo de las de Cristina Cabeza que han saldado con victorias todos y cada uno de sus encuentros en el torneo.



Se suele decir que los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos, una idea que perecen tener muy interiorizada tanto el conjunto español como el danés, que llegaron a la final con la vitola de poseer dos de las mejores retaguardias del torneo.



Un trabajo defensivo en el que juegan un papel fundamental las guardametas Freje Nielsen y Goundo Gassama que además de por el oro peleaban por el título de mejor portera del Mundial.



Pero si la española Goundo tardó más de veintisiete minutos en contabilizar su primera intervención, la danesa Nielsen firmaba a los dieciocho un espectacular 50 por ciento de paradas.



Cifra que explicó mejor que nada los cinco goles de desventaja (11-6) con los que las 'Guerreras juveniles' afrontaron los últimos ocho minutos del primer tiempo.



Sin embargo, las de Cristina Cabeza no estaban dispuestas a dejarse escapar tan fácilmente la posibilidad de hacer historia y logra el primer titulo de campeón el mundo juvenil femenino para el balonmano español.



Una reacción que llegó, como no, desde la defensa con un paso una formación 5-1 con Nerea Patiño en la posición de avanzado que desconcertó por completo al equipo danés.



Tal y como reflejó el parcial de 0-3 que permitió a España volver a meterse de nuevo en la final tras situarse a tan sólo dos goles en el marcador (11-9) a la conclusión del primer tiempo.



Una linea ascendente que pareció verse truncada cuando a los tres minutos del arranque de la segunda mitad el conjunto danés de la mano de una efectiva Anne Plougstrup se situó de nuevo con una renta de cuatro tantos (13-9).



Nada más lejos de la realidad ya que las de Cristina Cabeza dieron por completo la vuelta al partido y al marcador con toda una lección defensiva, que dejó a las nórdicas sin ver portería durante más de nueve minutos.



Un soberbio trabajo defensivo que permitió a las 'Guerreras juveniles' lograr un contundente parcial de 0-9 que situó al conjunto español con una ventaja de cinco tantos (14-19) al filo de ecuador del segundo período.



Espectacular remontada que no sólo respondió a la mejoría defensiva de la selección española, sino a la irrupción en ataque de las laterales Estitxu Rodríguez y Belén Rodríguez, máxima realizadora del encuentro con ocho dianas, que con sus eléctricas penetraciones superaron una y otra vez a la zaga danesa.



Sin embargo, a España le quedaba todavía mucho por sufrir y vio cómo Dinamarca se situaba tras tres exclusiones casi consecutivas de Naroa Baquerano, la portera Goundo Gassama, por un mal cambio, y Celia García a tan sólo dos goles (20-22) a menos de cuatro minutos para la conclusión.



Una renta que se encargó de mantener para el conjunto español la portera Udane Bernabé que con tres paradas, una de ellas a lanzamiento de penalti, permitió a las de Cristina Cabeza mantenerse siempre por delante en el marcador (21-23).



Pero si Bernabé acaparó los focos en el equipo español en los minutos finales, en el bando danés la irrupción de la guardameta Zenia Madsen permitió a Dinamarca gozar de un último balón para forzar la prórroga.



Sin embargo, la extremo Andrea Jensen no acertó a batir a Udane Bernabé y estrelló su lanzamiento en el poste, otorgando definitivamente el triunfo (22-23) a un equipo español, que hizo historia y subió por primera vez a lo más alto del podio en un Mundial juvenil.



Ficha técnica:



22 - Dinamarca: Nielsen; Michelsen (-), Hoppe (2), Persson (3), Schleicher (3), Plougstrup (7, 2p) y Kristensen (1) -equipo inicial- Madsen (ps), Hedegaard (-), Jensen (1), Klastrup (-), Schroder (-), Andersen (-), Hansen (1), Norskov (3, 1p) y Veilgaard (1)



23 - España: Gassama; Solís (3), Estitxu Rodríguez (4), Regordán (5, 2p), Belén Rodríguez (8, 1p), Torres (1) y Fonkeng (-) -equipo inicial- Bernabé (ps), Ros (-), Arruabarrena (-), Jallow (-), Patiño (1), Celia García (-), Baquedano (-), Judit González (-) y Palanqués (1)



Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-4, 6-6, 9-6, 11-7 y 11-9 (Descanso) 14-11, 14-15, 15-19, 18-21, 19-22 y 22-23 (Final)



Árbitros: Altmar y Horvath (HUN). Excluyeron por dos minutos a Michelsen (2) por Dinamarca; y a Torres, Baquerano, Gassama y Celia García por España.



Incidencias: Final del Campeonato del Mundo juvenil femenino de China 2024 disputado en el Pabellón Internacional de Balonmano de Chuzhou ante unos 6.000 espectadores.

