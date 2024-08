El Córdoba, a estrenarse en el El Arcángel con fiesta

El Córdoba se estrena el lunes en el estadio El Arcángel en su vuelta al fútbol profesional y lo quiere hacer con una fiesta junto a sus aficionados que acabe en triunfo y con los primeros puntos en LaLiga Hypermotion, aunque su visitante, el Burgos, intentará ampliar la buena racha que inició en la primera jornada con la victoria como local ante el Cartagena (3-1).



La derrota contra el Mirandés (1-0) de la pasada semana privó a los del técnico Iván Ania de sumar en el duelo inaugural disputado en estadio Anduva, aunque lo cierto es que el conjunto blanquiverde firmó un buen partido, tan solo lastrado por la falta de acierto y de contundencia, lo que impidió que se estrenara el casillero de puntos.



Ahora, los cordobesistas buscarán encomendarse a su estadio y a su afición para empezar a sumar y demostrar que están en proceso de arreglar esos problemas que han sufrido con el gol desde el inicio de la pretemporada, donde tan solo lograron anotar una diana.



La reciente llegada el pasado jueves del ariete inglés Jude Soonsup-Bel, de 20 años, formado en la cantera del Chelsea y que hasta ahora estaba en el equipo sub-21 de Tottenham Hotspur, podría paliar esta problemática, aunque aún está pendiente la inscripción de su ficha en LaLiga.



Iván Ania, además, no podrá contar aún ni con Kuki Zalazar ni con Isma Ruiz, ambos aquejados de sendas lesiones que les mantendrán apartados del grupo hasta el próximo septiembre, con lo que la alineación titular no variará mucho de la utilizada en la primera jornada en el campo del Mirandés.



Por su parte el Burgos visitará el Nuevo Arcángel tras ganar la jornada pasada al Cartagena, después de remontar un resultado adverso y mostrar un buen estilo que ilusiona a sus aficionados. Pero el gran debe de la temporada anterior son los partidos a domicilio, donde al equipo blanquinegro le costó casi toda la temporada empezar a puntuar.



Con la mente renovada de cara a esta campaña, los burgaleses buscarán seguir en la zona alta de la tabla, pero para eso necesitan vencer a un Córdoba que ha mantenido un bloque importante de jugadores de la temporada anterior, lo que le convierte en uno de los equipos más sólidos.



Respecto a los jugadores disponibles, el equipo sigue con la duda de Atienza, que ya se ha recuperado de su lesión de codo. Por otro lado no ha habido ninguna nueva incorporación por lo que se serán los mismos jugadores con los que Bolo salió en El Plantío en el debut liguero.



- Alineaciones probables:



Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Lapeña, Martínez, Calderón; Álex Sala, Théo Zidane; Carracedo, Jacobo, Adilson; y Obolskiy.



Burgos: Cantero, Arroyo, Córdoba, David López, Florian, Alex Sancris, Appin, David González, Dani Ojeda, Curro y Fer Niño.



Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité aragonés).



Estadio: El Arcángel.



Hora: 21:30.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es