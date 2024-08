El Málaga rescata un punto ante el Mirandés, que rozó el triunfo

El Málaga, que se estrenaba en LaLiga Hypermotion, y el Mirandés, se repartieron este sábado los puntos en un partido que acabó en igualada a un gol, en un estadio de La Rosaleda con 30.000 espectadores, y donde el equipo burgalés tuvo las ocasiones más claras para la victoria.

El conjunto malagueño empezó dominando, con un equipo burgalés, con cinco defensas, intentando salir de la presión impuesta por los locales, que por la banda derecha con Carlos Puga muy activo creaba bastante peligro.



Los minutos transcurrían sin ocasiones claras hasta que el centrocampista Dani Lorenzo, se animó con un disparo desde la frontal que salió rozando el poste.



El Mirandés se veía desbordado y vivía de los errores del Málaga, que llegó en una horrible entrega de David Larrubia, que habilitó al delantero argentino Joaquín Panichelli, que salvó el guardameta Alfonso Herrero, en el minuto 14.



Fue cogiendo ritmo el equipo burgalés, que adelantó algo más sus líneas, situación que empezó a ahogar a los locales en el sistema de creación, que tras un comienzo fulgurante fueron bajando las prestaciones.



El partido estaba cerrado para ambas partes, las fuerzas flaqueaban, hacía mucho calor y humedad, y el Málaga lo intentaba, pero estaba espeso ante un Mirandés muy serio, que lograba superar al contrario con esfuerzo y mucha solidaridad.



El Málaga se iba complicando cada vez más su presencia en el campo y el Mirandés buscaba el gol, sin excesivo ruido, pero sabiendo como actuar, con un delantero Panichelli, muy movible, que en un centro por la derecha, logró conectar un cabezazo que batió a Alfonso Herrero, en el minuto 40.



Panichelli, era un incordio para la zaga malaguista, que no lograba frenarle y sacaba a relucir su fusil con otra acción que a punto estuvo de ser el 0-2 y Alfonso Herrero lo evitó.



La segunda parte comenzó con un cambio en el Málaga, el delantero juvenil Aaron Ochoa por el centrocampista Juanpe, para intentar dar y ofrecer algo más de verticalidad en la parte ofensiva, pero todo seguía igual, plano, sin ideas y ofuscado con acciones por el centro y con servicios laterales erróneos.



El decorado no cambiaba, a pesar del dominio del Málaga, y un Mirandés que prácticamente no salía de su campo defendiendo el botín tan precioso que le llevaba a un victoria preciosa en un estadio imponente.



El final iba llegando y se mascaba la tragedia con una afición malaguista enfervorizada que veía que su equipo no tiraba, aunque el empuje y las ganas no faltaban.



Y la igualada, que se hacía eterna para el Málaga, se personó tras un centro de Antoñito Cordero desde la derecha y el delantero Dioni Villalba, adelantándose a su defensor y con la derecha en un remate raso batió a Raúl Fernández.

Quedaban minutos, y el Málaga se fue a por la victoria y el Mirandés también, que tuvo el 1-2 con un lanzamiento de Homenchenko, que repelió el larguero.



Al final, igualada en el estreno de nuevo del Málaga en el fútbol profesional frente a un buen Mirandés, que rozó la victoria con varias ocasiones claras que desaprovechó.



- Ficha técnica:



1 - Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Einar Galilea, Álex Pastor, Víctor García; Larrubia (Antoñito Cordero, m.69), Juanpe (Aaron Ochoa, m.46); Manu Molina, Kevin Medina (Lobete, m.35. Haitam, m.82), Dani Lorenzo; y Roko Baturina (Dioni, m.69).



1 - Mirandés: Raúl Fernández; Hugo Rincón, Juan Gutiérrez, Tachi (Homenchenko, m.66), Torneo, Julio Alonso; Postigo (Parada, m.76), Lachuer (Álex Calvo, m.90), Gorrotxategui (Joel Roca, m.76), Alberto Reina; y Panichelli (Izeta, m.76).



Goles: 0-1, M.40: Panichelli. 1-1, M.78: Dioni.



Árbitro: Sergiu Muresan Muresan (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Víctor García (m.8) y Juanpe (m.19), y a los visitantes Torneo (m.17), Julio Alonso (m.48) y Raúl Fernández (m.65).



Incidencias: Partido de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de La Rosaleda ante 30.000 espectadores. El boxeador malagueño Ayoub Ghadfa, medallista olímpico en París, hizo el saque de honor. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los aficionados y personas relacionadas con el Málaga, fallecidas la pasada temporada, y por el padre del jugador malaguista Dioni Villalba.

