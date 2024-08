Lamine Yamal y Lewandowski regalan la primera alegría a Montjuïc de la era Flick

Lamine Yamal y Robert Lewandowski, con un gol cada uno, regalaron este sábado la primera alegría de la era Flick a la afición azulgrana, que vio como el Barcelona se imponía al Athletic Club (2-1) en el primer partido oficial de la temporada de LaLiga EA Sports en el Estadio Olímpico Lluís Companys.



Pese al escaso rodaje y la acumulación de bajas, el conjunto azulgrana mostró las señas del libreto importado por el técnico alemán, minimizó al Athletic desde la presión, dominó el balón y, en líneas generales, dominó un partido en el que dispuso de las mejores ocasiones de gol.



Lamine Yamal estrenó el marcador en la primera mitad con un disparo desde fuera del área, Oihan Sancet empató de penalti antes del descanso y Robert Lewandowski, que previamente se había topado dos veces con el palo, marcó el gol del triunfo en el minuto 75.



El Barcelona llegaba a la cita mermado por las ausencias, con cinco lesionados (Araujo, Gavi, De Jong, Ansu Fati y Christensen), e inmerso en un ambiente enrarecido por la delicada situación económica de la entidad, que sigue sin poder inscribir a Dani Olmo por el 'fair play' financiero pese haber traspasado a Gündogan.



Ante estas adversidades, Flick optó por un once ofensivo con Raphinha y Pedri como interiores flanqueando al canterano Marc Bernal, titular por segundo partido consecutivo, y apostó por Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski en ataque.



En cambio, en el Athletic la novedad fue el esperado regreso a la titularidad de los internacionales Vivian y Nico Williams, que fue pitado por un sector de la afición local por su decisión de permanecer en Bilbao pese al interés del Barça en ficharle este verano.



Sin embargo, el ruido no amedrentó a la estrella visitante, que con sus slaloms partiendo desde la banda izquierda fue el más insistente de los rojiblancos en un primer tiempo de nítido dominio azulgrana.



Fiel al juego propositivo que predica Flick, el Barcelona situó la línea defensiva en terreno rival y asfixió al Athletic con una de sus principales armas, la presión. Cuando robaban el balón, los azulgranas se asociaban a pocos toques, de forma vertical.



Balde abría el campo por la izquierda, Lewandowski fijaba a los centrales, Ferran se encontraba en la media punta con Pedri y Raphinha rompía al espacio. Aunque el protagonista fue, una vez más, Lamine Yamal.



El extremo se presentó con un centro envenenado al que no llegó por poco Lewandowski y, después de que Raphinha y Ferran dieran los primeros sustos de la tarde a Padilla con dos tiros centrados, Lamine estrenó el marcador con un disparo enroscado desde fuera del área que Lekue desvió lo justo con la cabeza.



Para responder, el Athletic apeló al juego directo, los desmarques de Iñaki Williams y el desborde de Nico, pero el gol estuvo a punto de caer nuevamente del lado azulgrana en un contraataque que Lewandowski definió contra el palo.



Cuando el Barcelona parecía tener el duelo más controlado, llegó el empate. Cubarsí cayó dentro del área sobre la pierna de apoyo de Berenguer y el árbitro, tras acudir al VAR, señaló la pena máxima, que fue transformada con sutileza por Sancet.



Tras el descanso, los azulgranas recuperaron el control y acariciaron el gol en dos remates de Lewandowski, pero el palo negó el primer intento y Padilla, poco después, salvó el segundo. No tiró la toalla el polaco, que vio premiada su insistencia.



Pedri sorprendió a la defensa bilbaína entrando desde segunda línea y su centro, desviado por Padilla, cayó en los dominios de Lewandowski, que no perdonó la oportunidad y, de este modo, dio al Barça la segunda victoria de la temporada en dos jornadas de Liga.



Pese a su empeño, el Athletic no tuvo la clarividencia necesaria para generar peligro en los minutos finales a un Barça sólido, y prolongó su mala racha en el feudo azulgrana, donde no gana desde 2001 y acumula 23 visitas sumar los tres puntos.



- Ficha técnica



2 - Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min.90+1); Raphinha, Bernal (Eric García, min.83), Pedri; Lamine Yamal (Pau Víctor, min.90+1), Lewandowski y Ferran (Fermín, min.63).



1 - Athletic: Padilla; Lekue, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga (Jauregizar, min.63), Prados (Herrera, min.78); Nico Williams, Sancet (Unai Gómez, min.62), Berenguer (Adu Ares, min.72); e Iñaki Williams (Guruzeta, min.78).



Goles: 1-0, m.24: Lamine Yamal. 1-1, m.42: Sancet, de penalti. 2-1, m.75: Lewandowski.



Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró amarilla a Cubarsí (min.41) y Bernal (min.49) por el Barcelona y a Yeray (min.38), Berenguer (min.56), Lekue (min.87) y Herrera (min.96) por el Athletic.



Incidencias: partido de la segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona ante 46.448 espectadores. Antes del partido, Fermín López recibió un homenaje por haber ganado la Eurocopa y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y se rindió un minuto de silencio en memoria de los socios, aficionados y peñistas fallecidos durante la temporada pasada.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es