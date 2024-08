Victoria del Granada en Ferrol: un año y tres meses sin ganar fuera de casa

Un solitario gol de Ricard Sánchez en la recta final del partido permitió al Granada reencontrarse con la victoria a domicilio un año y tres meses después en A Malata, donde se impuso 0-1 en un duelo muy igualado al Racing de Ferrol, que sigue sin ganar en este arranque de curso.



El Granada tomó muchos riesgos en la salida del balón y eso le costó más de un disgusto. En el primer cuarto de hora, el Racing, vertical y presionante en la zona de creación, dispuso de dos buenas oportunidades para abrir el marcador.





La primera llegó tras un error de Martin Hongla en un pase horizontal que permitió a Chiki montar un rápido contraataque. El extremo llegó al borde del área con rapidez, sacó un buen centro, pero el futbolista camerunés del Granada enmendó su error anterior para evitar el gol de Álvaro Giménez.



Diez minutos después, en el 15, otro error infantil de Sergio Ruiz al borde de su área casi le cuesta un gol al equipo de Guillermo Abascal, que respiró con el remate demasiado desviado de Luis Perea.



El Racing estaba mejor plantado, pero el Granada tiene tanta pólvora en ataque que no necesita mucho para crear peligro. El israelí Weissman, después de una genialidad de Tsitaishvili, probó con un tiro muy centrado a Jesús Ruiz, que se lució sobrepasado el ecuador del primer tiempo después de un latigazo de Manu Trigueros desde la frontal. No fue la última para los andaluces en el primer acto porque Lucas Boyé enmudeció A Malata con un cabezazo en el minuto 42.





El segundo tiempo arrancó con ocasiones para ambos equipos. En el minuto 58, Luca Zidane, con una gran parada, privó del gol a Luis Perea. Y unos minutos después, Jesús Ruiz sacó con una espectacular mano el disparo de Lucas Boyé, que se había plantado solo en el mano a mano tras un magistral pase de Trigueros.



Cristóbal Parralo y Abascal refrescaron sus onces. Con el paso de los minutos, el ritmo de juego decreció y el partido se jugó más en el centro del campo. Ninguno logró adueñarse del balón, pero con una rápida internada por banda izquierda de Carlos Neva, el Granada logró golpear a su rival en el minuto 81, pese a que Jesús Ruiz se había vuelto a lucir al primer disparo de Pablo Sáez. El meta racinguista ya no pudo hacer nada ante el tiro cruzado de Ricard.



Abascal recompuso su once para conservar el resultado. Pasó a jugar con cinco atrás y eso permitió al Racing generar ocasiones con balones colgados. Álex López y Señé pudieron empatar, pero el marcador no se movió. EFE



- Ficha técnica:



0 - Racing Ferrol: Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Puric, Naldo, Brais Martínez (Moi Delgado, min.67); Josep Señé, Manzanara, Luis Perea (Álex López, min.64); Chiki (Manu Vallejo, min.64), Dorrio y Álvaro Giménez (Jauregi, min.64).



1 - Granada: Luca; Ricard, Miguel Rubio, Insua, Carlos Neva; Tsitaishvili (Uzuni, min.71), Hongla, Sergio Ruiz (Villar, min.60), Trigueros (Miquel, min.86); Lucas Boyé (Rubén Sánchez, min.86) y Weissman (Sáenz, min.71).



Goles: 0-1, min.81: Ricard.



Árbitro: Fuentes Molina (comité valenciano). Amonestó a Naldo (min.82) y Moi Delgado (min.90) por parte del Racing Ferrol, y a Sergio Ruiz (min.32), Villar (min.78) y por parte del Granada.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de A Malata ante 7.397 espectadores.

